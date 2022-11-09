عرض أسهم ليفربول للبيع

دوليه

عرضت مجموعة فينواي الرياضية، المالكة لنادي ليفربول، أسهم النادي للبيع. ووفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن مجموعة فينواي تعاقدت مع عمالقة الخدمات المصرفية الاستثمارية (غولدمان ساكس ومورغان ستانلي) للمساعدة في بيع أسهم النادي. وأشارت إلى أن «فوربس» قدرت قيمة ليفربول في مايو الماضي ب3.89 مليار جنيه إسترليني، إذا تم بيع الأسهم بالكامل، لكن مع بيع تشلسي إلى تود بويلي مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني هذا العام، من المحتمل أن يطلب عمالقة الميرسيسايد سعرا مماثلا. وقالت مجموعة «فينواي»، في بيان نشرته صحيفة «ذا أتلتيك» البريطانية: «سنكون منفتحين

على بيع النادي بموجب الشروط والأحكام الصحيحة». وأضافت: «تلقت المجموعة بشكل متكرر اهتماما بشراء ليفربول من أطراف ثالثة يسعون إلى أن يصبحوا مساهمين في النادي».

وتابعت: «لقد قالت فينواي من قبل إننا سننظر في جلب مساهمين

جدد إذا كان ذلك في مصلحة ليفربول كناد وبموجب الشروط والأحكام الصحيحة».

وختمت: «مجموعة فينواي الرياضية لا تزال ملتزمة تماما بنجاح ليفربول، داخل الملعب وخارجه».

