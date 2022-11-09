سباليتي سعيد بتجنب باريس

دوليه

أبدى لوتشيانو سباليتي، مدرب نابولي، سعادته بتجنب مواجهة باريس سان جرمان، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت قرعة ثمن النهائي التي أجريت بمدينة نيون، عن مواجهة بين نابولي وآينتراخت فرانكفورت الألماني، ليتجنب فريق الجنوب مواجهة بسان جرمان الذي أتى بالتصنيف الثاني ليصطدم ببايرن ميونخ.

وقال سباليتي، في تصريح للموقع الرسمي لناديه: «كل قرعة تكون صعبة في هذا المستوى، نحن سعداء بتجنب سان جرمان».

وأضاف: «لكن آينتراخت لا يزال بطل الدوري الأوروبي، وهي ثاني أكبر بطولة بأوروبا، وهم في حالة جيدة، بالتأكيد لن تكون مواجهة سهلة».

جدير بالذكر أن نابولي أنهى مرحلة المجموعات متصدرا لمجموعته، كما يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي حتى الآن. في المقابل، أنهى الفريق الألماني دور المجموعات بالمركز الثاني، كما يحتل المركز الخامس حاليا بجدول ترتيب الدوري الألماني.

