استدعاء ماتشينو بدلا من ناكاياما المصاب

دوليه

أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم أن المهاجم شوتو ماتشينو سيحل بدلاً من الظهير يوتا ناكاياما المصاب في تشكيلة اليابان المشاركة في المونديال. وقال ماتشينو مهاجم شونان بيلماري المحلي والبالغ من العمر 23 عاماً الذي سجل ثلاثة أهداف في أربع مباريات دولية، على تويتر «ها أنا أنطلق». وتواجد ناكاياما (25 عاماً) في قائمة الـ26 لاعباً المتوجهة إلى قطر لكنه تعرض لإصابة في وتر أخيل خلال مباراة مع فريقه هادرسفيلد الذي ينافس في دوري المستوى الثاني «تشامبيونشيب» في إنكلترا. وأفاد ناديه أن الاصابة تستوجب خضوع لاعبه لعملية جراحية ستبعده حتى نهاية موسم الدوري.

