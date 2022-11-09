فيرمينو خارج قائمة البرازيل

دوليه

أعلن مدرب منتخب البرازيل تيتي أول من امس عن القائمة التي ستشارك في نهائيات كأس العالم قطر 2022 والتي غاب عنها روبيرتو فيرمينو. وفي المقابل ضمت القائمة المؤلفة من 26 لاعباً المخضرم داني ألفيش (39 عاماً) الذي لم يخض أي مباراة رسمية منذ قرابة شهرين. ويشكل غياب فيرمينو عن التشكيلة المفاجأة الأبرز، بعدما فضّل تيتي الاستعانة بمهاجم آرسنال الإنكليزي غابريال جيسوس الذي كان غائباً عن التجمع الأخير للمنتخب، وزميله في النادي اللندني غابريال مارتينيلي وخصمهما في مان يونايتد أنتوني.ويعتبر المنتخب البرازيلي من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب كأس العالم وذلك بعد المشوار الرائع الذي حققه في تصفيات أميركا الجنوبية التي أنهاها في الصدارة بـ45 نقطة من 14 فوزاً وثلاثة تعادلات ومن دون أي هزيمة.

وبقيادة نيمار ونجمي ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور ورودريغو ضمن فريق يضم 16 لاعباً لم يسبق لهم المشاركة في العرس الكروي العالمي وثلاثة مدافعين من يوفنتوس الإيطالي هم بريمر ودانيلو وأليكس ساندرو. وتبدأ البرازيل مشوارها في كأس العالم في 24 الشهر الحالي ضد صربيا ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم سويسرا والكاميرون.

والتشكيلة هي لحراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول)، إيدرسون (مانشستر سيتي)، ويفيرتون (بالميراس).للدفاع: داني ألفيش (بوماس المكسيكي)، دانيلو وأليكس ساندرو وبريمر (يوفنتوس)، ماركينيوس (سان جرمان)، تياغو سيلفا (تشلسي)، إيدر ميليتاو (ريال مدريد)، أليكس تيليس (إشبيلية). للوسط: كاسيميرو وفريد (مان يونايتد)، فابينيو (ليفربول)، برونو غيمارايش (نيوكاسل)، لوكاس باكيتا (وست هام)، إيفرتون ريبيرو (فلامنغو).للهجوم: نيمار (سان جرمان)، رافينيا (برشلونة)، فينيسيوس جونيور ورودريغو (ريال مدريد)، ريشارليسون (توتنهام)، أنتوني (مان يونايتد)، غابريال جيسوس وغابريال مارتينيلي (أرسنال)، بيدرو (فلامغنو).

