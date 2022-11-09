العماري: «مهرجان فيفا» القلب النابض لكأس العالم 2022

دوليه

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن مشاركة الفنان الكوميدي القطري حمد العماري، في تقديم فقرات مهرجان «الفيفا» للمشجعين، الذي تستضيفه حديقة البدع بالدوحة، خلال بطولة كأس العالم «قطر 2022»، التي تنطلق منافساتها في 20 نوفمبر الحالي.

وسيشهد المهرجان بثاً مباشراً لجميع مباريات البطولة على شاشات ضخمة في الهواء الطلق مع إطلالة خلابة على منطقة الخليج الغربي، إضافة إلى استضافة العديد من الأنشطة الترفيهية بما فيها عروض لأفضل الأعمال الموسيقية، وأنشطة ومعارض مخصصة للعبة كرة القدم مع مباريات يشارك فيها أساطير «الفيفا»، إضافة إلى منافذ للأطعمة تتيح لزوار المهرجان الاستمتاع بتجارب طهي فريدة من نوعها، مع تشكيلة من المأكولات المحلية والعالمية.

وأعرب الفنان الكوميدي عن سعادته بالمشاركة كمقدم فقرات مهرجان الفيفا للمشجعين، والذي يراه القلب النابض للبطولة. وقال: «تشرفني المشاركة في هذه الفعاليات المهمة خلال الحدث العالمي الذي يترقبه المشجعون من أنحاء العالم، حيث يتيح المهرجان التواصل مع جماهير كرة القدم، وقضاء أوقات رائعة طوال البطولة، ما يوفر فرصة فريدة ومسؤولية خاصة للتعريف بثقافتنا وتقاليدنا امام العالم بقالب كوميدي ومرحب».

وأكد العماري أن مهرجان الفيفا للمشجعين يمثل منصة لتوحيد المشجعين من أنحاء العالم للاحتفال بشغفهم بكرة القدم في أجواء احتفالية مميزة تشهدها حديقة البدع. وأضاف: «يوفر المهرجان تجربة لا مثيل لها، حيث سيجمع الجمهور الشغف المشترك بالساحرة المستديرة، ويمضون أوقاتاً استثنائية مع باقة من الأنشطة والعروض الموسيقية المتميزة، للاستمتاع بالأجواء الرائعة في مثل هذه الفترة من العام، مع تشكيلة واسعة من المأكولات والمشروبات، كل ذلك مع إطلالة خلابة على أفق منطقة الخليج الغربي».

وتابع: «يشكل المهرجان جوهر البطولة العالمية للاحتفال بالحياة وبلعبة كرة القدم التي تستقطب اهتمام الناس في كافة جنبات العالم، وأتطلع إلى الترحيب بالمشجعين القادمين من ثقافات متنوعة، لحضور منافسات المونديال، والاستمتاع بمجموعة من العروض والأنشطة الترفيهية والثقافية التي ستغمر الحضور بمشاعر البهجة والسعادة».

ويستضيف مهرجان «الفيفا» للمشجعين ما يصل إلى 40 ألف شخص يومياً خلال فترة البطولة المرتقبة، وسيتاح الحضور مجاناً للجمهور الذي يمكنه الوصول بسهولة إلى الموقع المركزي للمهرجان بالقرب من ثلاث محطات لمترو الدوحة هي: الكورنيش والبدع والقصر الأبيض، كما سيجري تشغيل حافلات النقل السريعة بشكل منتظم في مجموعة من المواقع، لنقل المشجعين مباشرة إلى مكان المهرجان في حديقة البدع.

