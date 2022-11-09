«stc» رعت «Flare Fitness» للعام الثالث توالياً

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أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن شراكتها الاستراتيجية مع Flare Fitness لرعاية أحد اضخم المهرجانات الرياضية على مستوى المنطقة مهرجان Flare Festival السابع وذلك للسنة الثالثة على التوالي، والذي اختتمت فعاليته واقيم في مارينا كريسنت في الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر. وفي بيان لها، سلطت stc الضوء على الإقبال الناجح الذي شهده المهرجان حيث استقطبت المسابقة المتنوعة حشداً كبيراً من الحضور لمشاهدة الرياضيين والمتسابقين وهم يتنافسون على لقب العديد من المسابقات خلال المهرجان. وقد شارك في المهرجان الاضخم من نوعه في الكويت 2000 رياضي وحضور جماهيري ناهز الـ 25000 شخص خلال فعاليات المهرجان على مدى ثلاثة ايام. وتم تكريم stc من قبل المنظمين، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر، لدورها الرئيسي في رعاية الحدث وذلك خلال الحفل الختامي ومثل الشركة مدير العلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي أحمد النويبت المسؤول المباشر عن هذه الفعالية من قبل stc. وبهذه المناسبة تقدمت stc بالشكر إلى كل من لعب دورًا في تنظيم هذا المهرجان الناجح. وأعربت الشركة عن أن مشاركتها ودعمها لمثل هذه المبادرات داخل المجتمع يبني على سعيها لتعزيز الحياة الصحية، وخاصة بين جيل الشباب. ومن جهتها، قالت دانة الجاسم، مدير عام اتصالات الشركات فيstc: «سعداء بتعزيز وتطوير شراكتنا الاستراتيجية مع Flare Fitness لرعاية مهرجان Flare Festival للعام الثالث على التوالي. فرعايتنا لهذه المبادرة والفعالية تنبع من القيم الأساسية الكامنة وراء إطار المسؤولية المجتمعية للشركات الخاص بنا، والذي يركز بشكل خاص على مجال الصحة واللياقة البدنية وتثقيف الشباب حول اهمية تبني نمط حياة صحية». واشارت الجاسم الى ان مهرجان Flare Festival لهذه السنة قد شمل العديد من المسابقات والفعاليات المميزة للكبار والشباب والاطفال على حد سواء مما كان له أثر ايجابي في تعزيز تواصل الشركة مع مختلف فئات المجتمع ضمن رؤيتها الاستراتيجية لبرنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات.

