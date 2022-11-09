الكويت وكاظمة إلى نهائي «طائرة الاتحاد»

محلية

بلغ الكويت وكاظمة نهائي بطولة الاتحاد للكرة الطائرة بتغلبهم على القادسية والعربي في الدور نصف النهائي أول من أمس على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. وفاز الكويت على القادسية دون صعوبة 3-0، فيما عانى كاظمة قبل أن يظفر بالفوز على العربي 3-1.

وسيخوض البرتقالي والأبيض المباراة النهائية غدا الخميس، وقد التقيا في لقاء كأس السوبر مطلع الموسم وفاز الأول 3-1، كما فاز كاظمة أيضا في لقائهما في الدور التمهيدي 3-2.

في المباراة الأولى كشر الكويت عن أنيابه وثأر من القادسية الذي هزمه في الدور التمهيدي بأفضل صورة ممكنة، فبعد شوط اول متكافئ تبادل به الفريقان التقدم حتى النقاط الأخيرة تمكن الأبيض من حسمه بصعوبة 27-25، وسيطر الكويت على اللقاء وقدم مستوى متميزا بقيادة نجومه عبدالله جاسم عبدالعزيز نجم وعذبي مالك إلى جانب المحترفين الروسي رومان دانيلوف والألباني غازميند هوساج لينهي الأبيض الشوط الثاني 25-17.

وتأثر القادسية بصورة كبيرة بغياب محترفه البرازيلي ديجلما موريرا المصاب فيما لم يظهر المحترف الآخر الروسي فيكتور سيسوييف بالصورة المطلوبة كما ظهر أغلب لاعبي الأصفر بمستوى متواضع في الشوطين الثاني والثالث ما منح الكويت الفرصة في فرض أسلوبه والسيطرة على اللقاء لينهي الشوط الثالث بسهولة 25-13 محققا الانتصاربثلاثة أشواط نظيفة بكل جدارة واستحقاق.

وفي المباراة الثانية لم يكن العربي لقمة سائغة لخصمه البرتقالي رغم تأثره بغياب محترفه البلغاري المصاب فينلين كادينكوف، فقدم الأخضر مستوى متميزا وكان منافسا طوال الأشواط الأربعة، وبدأ الاخضر اللقاء بقوة وتمكن من الظفر في الشوط الأول 29-27. وحاول كاظمة العودة إلى المباراة في الشوط الثاني إذ بقيت النتيجة متقاربة حتى النقاط الأخيرة حيث تعادل الفريقان 24-24 قبل أن يحسم البرتقالي الشوط 26-24، ولم يختلف الشوطان التاليان عن سابقيهما إذ شهدا منافسة كبيرة مع أفضلية نسبية لكاظمة بفضل وجود محترفيه الكوبي أورلاندو سبيدا والدومينكاني ألفيس سانتوس اللذين ساهما بفوز فريقهما بالشوطين الثالث والرابع 25-21 و25-22 ليبلغ البرتقالي المباراة النهائية للبطولة.

