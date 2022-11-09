رمضان مدرباً لـ«أزرق السلة»

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أعلن رئيس اتحاد كرة السلة رشيد العنزي عن الجهاز الفني الجديد للمنتخب بقيادة المدرب البحريني سلمان رمضان والوطني طلال القلاف مساعداً له. وقال العنزي خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم أول من أمس في مقر الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة، أن اختيار الجهاز الفني جاء بقرار من لجنة المنتخبات والتدريب التي يترأسها عضو مجلس الادارة ثامر الشنفا إذ رأت اللجنة أن رمضان أنسب مدرب للفريق في الوقت الحالي في ظل صعوبة التعاقد مع مدرب عالمي حاليا لقيادة الفريق في البطولة العربية يناير المقبل وتصفيات كأس آسيا في فبراير.

وقال العنزي إن الكويت ستستضيف البطولة العربية يناير المقبل وأن هناك موافقة مبدئية بهذا الشأن. واشتكى العنزي من اجراءات هيئة الرياضة بشأن استخراج تأشيرات الدخول لضيوف الاتحاد إذ تتأخر الاجراءات على مدى أشهر أحيانا وهو ما يدخل الاتحاد في احراجات مع الاتحاد الآسيوي والهيئات الرياضة الأخرى، وقال: «نضطر أحيانا إلى اللجوء للفنادق التي سيقطن بها الضيوف لاستخراج سمات الدخول وهو أمر محرج وغير منطقي بالنسبة لجهة رياضة مثل الاتحاد»، متمنياُ أن ينال هذا الأمر اهتمام المسؤولين لتسهيل هذه الاجراءات الروتينية في المستقبل القريب.

وقدم العنزي الخبير التحكيمي السلوفاكي بيتر سلوبدان الذي تعاقد معه الاتحاد لتطوير مستوى الحكام، موضحاً ان سلوبدان سيتولى تطوير أداء الحكام من خلال خبرته الكبيرة في هذا المجال اذ عمل سنوات طويلة مع الاتحاد القطري وساهم بصورة فاعلة في تطوير التحكيم هناك. وقال العنزي أن الاتحاد يمتلك ثلاثة حكام دوليين وهناك فرصة لاضافة حكمين آخرين ما يعني انه سيكون هناك خمسة حكام دوليين وهو رقم غير مسبوق للاتحاد.

وأفاد العنزي أن قرار لجنة المسابقات بإضافة محترف ثالث جاء بناء على متطلبات الاتحاد الآسيوي بالنسبة للفرق التي ستشارك في البطولة الآسيوية وهي الكويت وكاظمة بنظام الذهاب والاياب موضحاً بأن عدد اللاعبين في «الاسكورشيت» في الدوري المحلي لن يتأثر بهذا القرار اذ سيبقى على اثنين فقط وان الاتحاد من باب الحيادية منح جميع الاندية أحقية تسجيل محترف ثالث، مشيدا في الوقت ذاته بأداء الكويت وكاظمة في بطولة الاندية العربية الاخيرة والتي توج الكويت بلقبها.

بدوره، قال الخبير التحكيمي سلوبدان ان مهمته هي تطوير أداء الحكام، مؤكدا انه تحد كبير وهو مستعد له تماما.

وقال سلوبدان انه سيعقد اجتماعا اسبوعيا للحكام من اجل شرح ابرز الاخطاء التي يقع بها الحكام ومحاولة عدم تكرارها، مشيراً الى ان الكويت تمتلك حكام متميزين سيحاول صقلهم خلال الفترة المقبلة للحصول على الشارة الدولية.

من جانبه قال المدرب سلمان رمضان ان الكويت تمتلك مقومات كبيرة لوجود لاعبين مميزين يمتلكون جميع المهارات وعلى جميع الجوانب الطول والتصويب وصانعي العاب وهو الامر الذي يتمناه اي مدرب. ولفت رمضان بأنه سبق وان درب منتخب البحرين الاول في التصفيات الآسيوية وان هذا الامر ليس بجديد عليه وقال: «يجب علينا الفوز في ثلاث المباريات المقبلة في تصفيات كأس آسيا امام منتخبات قطر والامارات وعمان من اجل التأهل للدور الثالث وضمان عدم دخولنا في حسابات معقدة».

