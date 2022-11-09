«هوكي السيدات» تفوَّق على أندورا

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تفوق منتخب الكويت على نظيره أندورا في ثاني مبارياته ببطولة الكويت الدولية التطويرية لهوكي الجليد للسيدات التي أقيمت اول من امس على صالة نادي الألعاب الشتوية، في حين تغلبت لوكسمبورغ على الإمارات وكولومبيا على إيرلندا. وجاء الفوز الكويتي مستحقا بنتيجة 5 - 0 بعد أن ظهرت اللاعبات بمستوى مميز لا سيما في الشوطين الثاني والثالث ليقتنص «أزرق الهوكي» للسيدات أول ثلاث نقاط له بالبطولة محتلا المركز الرابع بفارق الأهداف عن منتخب الإمارات الثالث بينما بقي منتخب أندورا دون نقاط في المرتبة السادسة والأخيرة. وفي المباراة الثانية حقق منتخب لوكسمبورغ فوزه الثاني في البطولة بتغلبه على نظيره الإماراتي بنتيجة 6 - 3 بعد مباراة جيدة من الفريق الفائز الذي رفع رصيده إلى ست نقاط بالمركز الثاني بفارق الأهداف عن كولومبيا الأول بينما بقي منتخب الإمارات عند رصيد 3 نقاط بالمركز الثالث. وفي المباراة الثالثة اعتلى منتخب كولومبيا صدارة البطولة بفارق الأهداف بعد فوزه الثاني والصريح على نظيره الأيرلندي بنتيجة 7 – 3 رافعا رصيده إلى 6 نقاط بعد أن أدت لاعباته مباراة قوية هجوما ودفاعا فيما تلقى منتخب أيرلندا هزيمته الثانية ليستقر في المركز الخامس دون نقاط.

من جانبها قالت مراقب الاتحاد الدولي لهوكي الجليد للبطولة البلجيكية بلانكا الاكاش إن البطولة تعد فرصة مميزة لتطوير المنتخبات المشاركة لاسيما أن كل فريق سيلعب 5 مباريات خلال أسبوع ما يسهم في تحسين أداء كل فريق وكسب خبرة في كل مباراة. وأضافت أن الاتحاد الدولي يعتبر أنه من الأهمية أن تحظى الفرق بالمشاركة في مثل هذه البطولات الكبيرة للارتقاء بتصنيفها الدولي من جهة ونشر اللعبة في دولها من جهة أخرى، مثمنة جهود نادي الألعاب الشتوية والمتمثل بتنظيم هذه البطولة المميزة التي أضفت أجواء من السعادة لجميع اللاعبات المشاركات. بدورها أعربت لاعبة منتخب الكويت جود العجمي عن سعادتها وجميع اللاعبات بالفوز الأول لهن في البطولة الذي تحقق عن جدارة واستحقاق، مضيفة أنها المرة الثانية التي يشارك فيها منتخب السيدات في بطولة دولية على هذا المستوى مثمنة جهود النادي على هذه الاستضافة والتي سيكون لها تأثير إيجابي على لاعبات المنتخب لاسيما في اكتساب الخبرات الدولية.

