الجهراء أمام العربي في «السلة»

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يسعى الجهراء إلى تحقيق انتصار جديد عندما يلتقي العربي في الـ 05:15 مساء اليوم ضمن الجولة الثانية من الدور التمهيدي في دوري كرة السلة، كما يلعب اليوم أيضا اليرموك مع التضامن في الـ 07:15، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي. وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الستة الاولى في الدوري التمهيدي الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من ثلاثة أدوار على ان يلتقي بعدها الاول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام البلاي اوف من ثلاث مواجهات في نصف النهائي. وكان الجهراء حقق الانتصار في الجولة الاولى على اليرموك ليحرز أول نقطتين له، فيما خسر العربي من الصليبخات. ويأمل الجهراء بقيادة المدرب اللبناني أحمد الفران إلى تحقيق انتصار جديد اليوم والتقدم خطوة في سلم الترتيب وهو يبدو أقرب إلى الفوز نظرا لوجود العديد من العناصر المميزة في صفوفه مثل عبدالله الصراف، حسين الخباز، عبدالرحمن الجمعة والمحترف الأميركي من أصل نيجيري إيلانو، بدوه يطمح العربي إلى تحسين الصورة التي ظهر عليها في المباراة الأولى في البطولة. وفي المباراة الثانية يبحث التضامن واليرموك عن الفوز الأول في البطولة بعد أن انهزما في الجولة الأولى. وستكون الاثارة حاضرة بين الفريقين لتقارب مستوييهما حيث يأمل كل طرف في التغلب على خصمه والظفر بنقطتي اللقاء.