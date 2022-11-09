ولادة عسرة لقيادات هيئة الرياضة

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الكل كان ينتظر قرار اختيار مدير هيئة الرياضة ومساعديه منذ حل مجلس الامة وكانت التكهنات غريبة وعجيبة لبعض الاسماء التي طرحت لهذا المنصب.. ولكن الحمد لله الاسماء نشرت بالصحف سواء بتحديد مدير الهيئة الاخ العزيز يوسف البيدان والذي يمكن اعتباره من اصحاب الخبرة في القطاع الرياضي منذ اكثر من ثلاثين سنة وهو متمرس جيد في قضايا الرياضة الكويتية وعاصرها سواء كعضو جمعية عمومية او كرئيس نادي التضامن سابقا...



فهو ليس بالغريب على الرياضة.... ومع هذه الولادة استغربت ان يتم تحديد الوكلاء المساعدين بنفس الوقت وبنفس القرار؟؟ علامة استفهام كبيرة... هل هو من اختار مساعديه او فرضت عليه الاسماء؟ نعرفهم بعضهم والبعض الآخر لا اعرفهم ولا اعرف قدراتهم الرياضية...



سؤال اتمنى ان اجد الاجابة عليه؟ ولكن لماذا هذا الاستعجال كأننا في عملية ولادة عسرة للقيادات الرياضية... فهؤلاء المرشحون مقدرون ونتمنى لهم التوفيق اذا ما احسن المدير العام توزيعهم على الخدمات التي تديرها الهيئة سواء المنشآت والادارية والمالية والرياضية والرياضة للجميع.... تصور انك تروح لكي تعمل بمكان جديد فتجد كل القيادات جديد بجديد، فأين اصحاب الخبرة والعلم والدراية والتاريخ الرياضي.... يا سعادة مدير الهيئة بالتوفيق..... والله من وراء القصد.