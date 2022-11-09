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«يد السالمية» أمام برقان

زيد خلف
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الأربعاء 09 نوفمبر 2022

يلتقي اليوم السالمية مع برقان في الـ 05:00 مساء في ختام الجولة الثانية من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي تشهد مباراة أخرى تجمع كاظمة مع الفحيحيل في الـ 07:00 مساء، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. ويدخل السالمية اللقاء دون رصيد من النقاط بعد سقوطه أمام القادسية في المرحلة الاولى 29-32 وهو يسعى إلى تحقيق انتصاره الاول اليوم، في المقابل حقق برقان انتصارا عريضا على القرين 27-15 في انطلاق البطولة وهو يأمل في مواصلة أدائه القوي أمام السماوي. وفي المباراة الثانية يدخل كاظمة والفحيحيل اللقاء دون رصيد من النقاط إثر هزيمتيهما في الجولة الأولى أمام العربي واليرموك. ويسعى الفريقان إلى تحقيق انتصارهم الأول في البطولة.


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