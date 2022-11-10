كي لا ترجع صحراء قاحلة!

الاخيرة

تمرُّ علينا هذه الأيام الذكرى الـ 31 لإطفاء نيران مئات آبار النفط الكويتية التي أشعلها المجرم صدّام، وتعتبر أكبر جريمة بيئية في التاريخ، حيث أضرَّت العالم بأكمله عبر سحب وغيوم حرائق النفط التي ارتفعت من الكويت آنذاك وتساقطت مع الأمطار على الدول البعيدة والقريبة.. والغريب - أو غير الغريب- أنَّ صدّام بدأ بتدمير الكويت وتلغيم آبارها منذ اليوم الأول لغزوه، مما يعني أنه كان يعلم بحتمية خروجه السريع وكذب مقولته أنه لن يتخلّى عن الكويت حتى بعد ألف عام، فلو كان يعتزم الحفاظ عليها فلماذا يدمِّرها؟



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كانت نية المجرم صدّام النهائية ليس البقاء في الكويت بل تحويلها إلى بلد شديد الفقر وصحراء قاحلة لازرع فيها ولا ضرع، فمن ناحية سيحتاج ما دمَّره وما سرقه وكُلفة التحرير إلى عشرات ومئات المليارات مما سيدمر ويصفِّر الصناديق السيادية، ويتزامن هذا مع جعل آبار النفط ولسنوات طوال غير مُدرِّة للمال، بل العكس تحتاج إلى مليارات لإطفائها، ما أفشل ذلك المخطط هو العبقرية الكويتية التي فتحت الباب للعالم أجمع لإطفاء حرائق النفط، فتمَّ الأمر وتحقق خلال أشهر قليلة - بدلاً من سنوات طويلة- فحافظنا على ثرواتنا، وكان علينا منذ اليوم الأول للتحرير العمل على خلق موارد بديلة للنفط إلا أننا قمنا بالعكس من ذلك تماما فزاد اعتمادنا على مورد ناضب قرَّر العالم أجمع الاستغناء عنه خلال سنوات قليلة، فماذا نحن فاعلون حينها؟ لست أدري ***



آخر محطة:

(1) نعرِّف عبر هذا المقال مَنْ لم يكونوا قد وُلدوا آنذاك بجريمة المجرم صدّام الكبرى وبفضل الأشقاء الخليجيِّين والعرب والدوليِّين في تحريرنا وإطفاء نيران حرائق نفطنا وننبههم ألا يقبلوا قطّ بمن يغرِّر بهم لعداء الإخوة والحلفاء لصالح الأعداء ممن طربوا لغزونا ورقصوا لحرق آبارنا.

(2) للأسف الشديد كثير من سرقات ومقترحات هدر الأموال العامة في الكويت ومحاربة انفتاح البلد وتحوّله كحال الأشقاء لمركز مالي دولي سيوصِّل بلدنا حتما لنفس النتيجة التي خطَّط لها صدّام ... أي أن نصبح صحراء قاحلة وبلداً شديد الفقر، حال انهيار أسعار النفط القادم لامحالة!