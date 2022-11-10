عبق التاريخ من طيبة

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يُشكّل الحي التراثي المديني بحديقة الملك فهد المركزية، نموذجاً لأحياء منطقة المدينة المنورة القديمة، والأحوشة والأسواق التاريخية والمباني ذات النمط المعماري الذي يعيد لزائريه عبق الماضي.



ويشهد الحي التراثي إقبالاً من الزوار من أهالي المنطقة وخارجها، حيث تقام فيه العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم الحي التراثي، شارع العينية التجاري، الذي يحاكي شارع العينية القديم الذي كان يقع في الجهة الجنوبية الغربية من المسجد النبوي الشريف، وسوق سويقة ويعرف أيضاً بسوق القماشة الذي يُعد من أهم الأسواق القديمة.



ويحتوي شارع العينية وسوق سويقة على العديد من المعروضات التراثية والمأكولات الشعبية، كما توجد فيه محال خصصت للحرفيين من أصحاب المهن والحرف والصناعات اليدوية.