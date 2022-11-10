loader

الاخيرة

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

عبق التاريخ من طيبة


يُشكّل الحي التراثي المديني بحديقة الملك فهد المركزية، نموذجاً لأحياء منطقة المدينة المنورة القديمة، والأحوشة والأسواق التاريخية والمباني ذات النمط المعماري الذي يعيد لزائريه عبق الماضي.

ويشهد الحي التراثي إقبالاً من الزوار من أهالي المنطقة وخارجها، حيث تقام فيه العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم الحي التراثي، شارع العينية التجاري، الذي يحاكي شارع العينية القديم الذي كان يقع في الجهة الجنوبية الغربية من المسجد النبوي الشريف، وسوق سويقة ويعرف أيضاً بسوق القماشة الذي يُعد من أهم الأسواق القديمة.

ويحتوي شارع العينية وسوق سويقة على العديد من المعروضات التراثية والمأكولات الشعبية، كما توجد فيه محال خصصت للحرفيين من أصحاب المهن والحرف والصناعات اليدوية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة