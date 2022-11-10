جائزة القرن.. اشترى تذكرة بدولارين ليربح ملياري دولار

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بتذكرة اشتراها من محطة وقود يملكها مهاجر سوري، ربح محظوظ من ولاية كاليفورنيا أكثر مما ينبغي، أكبر جائزة مالية بالتاريخ، هي ما سيدفعه يانصيب اللوتو المعروف للأميركيين باسم باوربول لرابح واحد، قيمتها وفقا لما أعلنوه عند إجراء السحب عبر الشاشات التلفزيونية، أمس، أكثر من مليارين و40 مليونا من الدولارات.



والسبب بحصده جائزة القرن وحده، أن لا أحد سواه اختار الأرقام 10-33-41-47-56 مع رقم 10 لكرة باوربول الحمراء، فنزلت الكرات الخمس، وبعدها الحمراء من مصدرها، ممهورة بالأرقام نفسها التي اختارها من الرقم 1 إلى 69 الأخير، بحسب ما يظهر في فيديو لعملية السحب، وفيه نجد بحسبة بسيطة أن كل كرة نزلت من مصدرها الدائر بما فيه من كرات، كانت تدرّ عليه أكثر من 333 مليون دولار كل 3 ثوان تقريبا، فانظر في الفيديو لتراها تتدحرج إلى حيث تستقر في مثواها الأخير بأنبوب بلاستيكي.



ويتعين على الفائز بالجائزة الاختيار بين تسلّمها كاملة ولكن مقسّطة على 30 قسطا خلال 29 عاما، أو دفعة واحدة، وفي هذه الحال لا يحصل سوى على 997.6 مليون دولار، وفقا لشركة باوربول. وحتى ليلة الاثنين لم ينتج عن 40 سحبا متتاليا أي فائز بالجائزة الكبرى، مما أدى إلى ارتفاع قيمتها التراكمية إلى مبلغ مذهل يزيد على ملياري دولار.

وحصل صاحب محطة للمحروقات السوري الأصل جو شحيد على عمولة بقيمة مليون دولار.