التناقض فيما بين صحوة وغفوة

كتاب النهار

نعيش الآن عصر التناقضات الحادة في التعامل مع قضايا العصر الكبرى. وتزداد تلك الظاهرة وضوحاً وتألقاً في بلاد العرب. لنأخذ، كمثل، التعامل مع الموضوع الفلسطيني.

فعلى المستوى الدولي يزداد التضامن والتعاطف والتفهم مع الشعب الفلسطيني بسبب ما حل ويحل من محن وظلم ومآسٍ بهذا الشعب من جهة، وبسبب الاكتشاف المتأخر للوجه الحقيقي للعقيدة والايديولوجية الصهيونية من جهة أخرى.



فذلك الوجه الحقيقي هو ممارسة سياسات الأبارثايد العنصرية بكل أشكالها ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، وممارسة التمييز الممنهج في الحقوق الإنسانية كلها وفي حقوق المواطنة تجاه الفلسطينيين الساكنين في الكيان الصهيوني المحتل عام 1948، والإصرار على يهودية ذلك الكيان مع ما يعنيه ذلك الإصرار من تجاهل تام للعشرين في المئة من العرب الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، الساكنين في فلسطين المحتلة عام 1948، وما سيعنيه من طرد وترحيل لهم إلى دول الجوار، والاستمرار غير المبالي باعتراضات العالم كله في ضم المزيد من الأراضي للكيان وبناء المزيد من المستوطنات غير الشرعية، والحصار اللاإنساني المجنون لمليونين من الفلسطينيين الساكنين في غزة، ومشاهدة دماء ودموع القتلى والمسجونين الفلسطينيين ممن يتجرأون بنبل وشهامة على مقاومة الآلة الصهيونية المدمرة الهائلة.



كل ذلك أقنع العالم بأن الادعاءات الغربية والصهيونية بأن الكيان يمثل واحة للديموقراطية في غابة من الديكتاتوريات العربية، أن تلك الادعاءات كانت كاذبة. بل وأن العالم أمام كيان غير ديموقراطي يمارس الفاشستية والنازية الهولوكوستية في ابشع صورها، خصوصاً بعد أن شاهد العالم الصعود المذهل للقوى الصهيونية اليمينية العنصرية المتطرفة في الإنتخابات الأخيرة ورجوع قائدهم الذي لا يعترف أصلاً بحق أي فلسطيني بالعودة إلى ارضه ولا بحقه في البقاء حتى بصفة مواطن من الدرجة الثانية تحت الحصار والفقر والمضايقات اليومية.



المجتمع الدولي إذاً بدأ بالاستفاقة وبادراك حجم الجريمة التي ساهم بارتكابها، وباستفاقة ضمير متأخرة. وبدأ الكثيرون، بمن فيهم الكثير من أصحاب الضمائر والقيم الإنسانية اليهود، الذين بدأوا يدركون كم أن قوى الصهيونية قد خدعتهم وتلاعبت بعقولهم.

صورة التناقض تتضح وتكتمل عندما نقارن بين تلك الصحوة الدولية الأخلاقية وبين التراجعات الكثيرة في الموضوع الفلسطيني التي حدثت في بعض أقطار الوطن العربي، من تطبيع في العلاقات مع الكيان الصهيوني، وقبولاً، ولو غير مقصود، لما مارسه بحق المهجرين الفلسطينيين الهائمين على وجوههم وبنهب وطنهم، وبممارسة نظام الأبارثايد الهولوكوستي تجاههم، ومن إمعان في عقد الاتفاقيات بصورة يومية مع الكيان الصهيوني غير الملتزمة لا بثوابت قومية، ولا بثوابت إسلامية، ولا حتى بثوابت وطنية مما سيقود إلى هيمنة صهيونية كاملة على حقول الأمن والاقتصاد والمال والتعليم والثقافة العربية، وبالتالي تسليم الحياة السياسية بيد القادة الصهاينة مستقبلاً.



ولذلك فليس بمستغرب أنه في الوقت الذي يزداد فيه التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني يخرج علينا مؤتمر القمة العربية في الجزائر بتلك المجموعة من الشعارات العامة والقرارات الهزيلة تجاه مأساة شعب فلسطين وتجاه مقاومته من جهة وتجاه من خذلوه وتركوه أعزل ووحيداً من جهة أخرى.

إنه تناقض صارخ معيب يجب أن يعيه شباب وشابات العرب عندما يستمعون إلى أو يقرأون الأكاذيب التي تحاول أن تغطي ذلك الوجه القبيح: وجه ذلك التناقض.

