كانت المجالس مدارس

كتاب النهار

وأنا أملأ فراغ الملاحظات في جهازي الذكي وأحتسي القهوة وتفوح الذكرى وبعبق ورائحة قهوة والدي النابضة بحياة شخوص لم يتبق منهم سوى القليل، رحلوا لكنهم تركوا لنا صورا مليئة بالمواقف، تعلموا وأتقنوا فن الحكمة فهي بلا شك قد يملكها الآخر وتتقن أبجدياتها أنت، الحكمة كنز المجالس وبوصلة الحياة بها نتخطى الأزمات ونسيطر على الأفكار بكل هدوء كان والدي رحمه الله يجمع المتناقضات من المشاعر لكنه يتقن استخدامها بشكل دقيق جداً،



تجده هنا يغضب دون أن يطلق كلمة لكن الآخر يفهم هذا الغضب بأنه نصيحة فتتلقفها عيون شاردة تبحث عن حل لمشكلة تؤرقه، وذاك ينتظر كلمة كي يعدل موقفاً كاد أن يدخله في شرك المشكلات، كانت الحياة بسيطة لكنها دقيقة معقدة لكنها منسابة، كانت الحياة مدرسة ننهل من مواقفها الدروس والعبر، كانت التربية جماعية فالأب يربي وله مطلق الحرية في استخدام أساليب التربية، والأم تربي ولها جزء من تلك الحرية التي تنحصر في قيمة الالتزام بجميع أشكاله، والجار يربي عن طريق توجيه النصح بأشكاله المختلفة والمتعددة.



كنّا نخطئ وتقوم أخطاؤنا فنتعلم ونتأدب كانت أصواتنا خافتة أمام من يكبرنا سناً ومرتفعة مع أقراننا.

أذكر جاراً لنا رحمة الله عليه كان يخرج للمسجد وهيبته توشحت ببياض لحيته وانهمار كلمات النصح مطعمه بطرفة تجذبنا إليه فنصغي لما يحكي يتدرج بحديثه، فتارة تجده ناصحاً وتارة راوياً وتارة معلماً وصديقاً، كل تلك الديناميكية تأتي خلال ثوانٍ، لحظات عبور ومرور لكنها مؤثرة ياعيالي ما تسمعون المذن..! ماودكم تخاووني ترى الصلاة بوابة الجنة... رحمك الله ياجارنا الطيب لقد طبعت هذه الكلمات في قلوبنا وعقولنا ورغم مرور السنوات تلو السنوات ومازلت أتذكر كلماتك البسيطة فتقع في نفسي وأترحم عليه.



هكذا كانت العلاقة بيننا، كان الحياء يكسو تعاملنا.

لم يكن للمفسدة محل في زماننا فلم يكن للفراغ فرصة ليفسد علينا لحظاتنا، كان للاستثمار مساحة في حياتنا فالاستثمار الحقيقي هو ألا يكون للفراغ فرصة ينهش فيها علاقاتنا مع خالقنا أولا ومع من هو يحيط بنا، كانت مساحة الضوء لا تكاد تتعدى مجالسنا لكنها تنير حياتنا، كل منا يتقن دوره في المواقف لتتسع الرقعة فيصبح الاتقان جزءا من حياتنا، حتى ألعابنا كانت من صنع أيدينا مما يجعلها جزءا لا يتجزأ من شخصيتنا، باختصار كانت حياتنا بسيطة لكنها أخاذة وآسرة وملهمة.