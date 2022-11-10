الصعود والسقوط

كتاب النهار

هذه الايام نشهد بالكويت صعودا واضحا في جميع المجالات الصحية والتعليمية والرياضية والفنية والامنية مما يدل علي ان تغيير الافراد عنصر أساسي بتبديل النهج العام في الدولة، ما يتيح تكافؤ الفرص لدى الجميع وعدم الاحساس بالظلم بسبب وجود سياسة الباب المفتوح من أعلى مستوى في البلد، ولاحظ أن الدول تمر بعدة تطورات من ناحيتين هما الأحوال العامة من السياسة والاقتصاد والعمران والأخلاق والتطورات التي تحدث من ناحية العظمة والقوة والاتساع،



والناحية الاخرى قد تصل الى الإسراف والتبذير، وتكون هذه النتيجة بسبب عدم الاستمرار بنفس الخطط والدراسات المرسومة بهذا الاتجاه، ومثل ما ذكر ابن خلدون ان الدول تربط تطورها بثلاثة اجيال هم الجيل الأول الذي يقوم بعملية البناء والعناية والجيل الثاني الذي يسير على خطى الجيل الأول من التقليد وعدم الحيد، أما الجيل الأخير فيمكن تسميته بالجيل الهادم، فالدولة لها أعمار طبيعية كما للأشخاص وهذا ما بدأت به الكويت بالجيل الاول إلى الاستقرار والهدوء، اما الجيل الثاني فبدأ بتطور الانسان والمنشآت، اما الجيل الثالث فيبدأ بالاستبداد وحكم الفرد الذي يصل بالدولة الى الاستمرار في السقوط الذي يأتي بعد الصعود.



وهنا تبدأ المعجزة بظهور الجيل الاول الذي يبدأ بالعمل والاختبار الصعب بالنهوض بالدولة وسحبها من اصعب مراحلها وهي السقوط والصعود بها الى الحياة السليمة، وعدم الظلم والمساواة في الحقوق والواجبات وتطبيق العدل بين افراد المجتمع الواحد حتى يظن الإنسان أن الزمان قد تغير وتصحيح المسار بدأ والمشاركة الوطنية حتى لا نعود إلى ما كنا عليه لأن هذه العودة لن تكون في صالح الوطن والمواطنين كما ذكر سمو ولي العهد في خطابه.