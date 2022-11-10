لحظة إدراك !

كتاب النهار

أنت شخص مُمَيَّز، هل أدركت ذلك؟! نعم ربما لم تسمح لهذا النور الساطع من انعكاس ذاتك أن تراه كل عين وتشهده كل روح ويضمه كل قلب عندما يراك، لأنك اعتدت أن تقدم كل جميل بالخفاء دون مرآى العينَ فقد تجاهلت حقيقة كل عين جميلة ترى الجميل في من حولها، فأنت صنعت الاتقان بعملك في صمت واحتسبت الأجر من الخالق عزّ وجل.



لحظة لا تشبهها أي لحظة أخرى فهي تصنع تاريخك وتضع خارطة حياتك وتمنح الرضا لنفسك وتلون طريقك بالزهاء والكمال ولكن هل تعلم ماصنعت؟

أنت قدمت الابتسامة وأنت في قمة أحزانك وقدمت الإحسان وانت في قمة عجزك وقدمت المساعدة وانت في قمة انكسارك وقدمت القوة وانت في قمة ضعفك إنك ذلك الإنسان في تناقضاته وكينونته التي يجهلها الناس وتدركها انت فقط، ولكنك لم تقدم لهم إلا ذلك الجزء الذي اعتاد أن يقدم العطاء على الأخذ والذي يتوهج عندما يرى جميل عطاءه وأثر مايقدمه لهم دون مقابل.



أنت شخص استثنائي، فأنت من تمتلك خاصية العطاء اللامحدود لانك وجهت طاقتك للكون وتركت جميل أثر ماصنعته على كل روح قابلتها في هذه الحياة كُن متيقناً أن ما قدمته اليوم أنت على موعد مع كل سعادة صنعتها في لحظة ما ويوم ما فانتظر لأنك ستتذوق لذة ذلك الشعور الذي يرتسم داخل القلب ويبعث الوجود في نفسك ويولد ذلك التجدد في حياتك.

وهنا أستشهد بقول الشاعر زُهير بن أبي سُلْمى في وصفه للنفس الانسانية التي تجود بتقديم كل ماتفتقده في سبيل سعادة الآخرين من خلال هذه الأبيات:



تراه إذا ما جئته متهللاً كأنك تعطيه الذي أنت سائله

ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله

هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله.

‏إضاءه: رُبما لا تعلم أنّ لك بصمتك الخاصّة و أنك تترك تأثيراً عظيماً في كل شيء تقترب منه و يقترب منك، فقد خُلقت وأنت بداخلك طاقة عظيمة، أثرها لا يُنسى في كُل شيء حولك ونحن ممتنون لوجودك في هذه الحياة و‏مُهم جداً أن تُدرك عظيم و جميل أثرك و تأثيرك فيمن حولك.