نهضة اقتصادية والجوع صفر

كتاب النهار

عالم الاقتصاد يعد من العوالم المرنة، خصوصا في الدول التي تنعم بالوفرة المالية، بمعنى أنه عالم لا يُقيَّد ببعض الموروثات والعادات والتقاليد مثلاً، ولا يعتبر عالما ذا شفرة جينية أو معادلات فيزيائية معقدة، بل هو قطاع يمكن لك أن تصلحه وتنهض به من خلال الرغبة في التغيير والتنمية والتطوير وبالتخطيط والإرادة والعزيمة والقدرة على التنفيذ تستطيع أن تصنع اقتصاداً ينهض بالمجتمع كله نحو الرخاء والرفاهية وبالتالي انعدام الفقر.



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وقد كتبت مقالاً سابقا بعنوان الإصلاح الاقتصادي مطلب ضرورة وقبله مقالاً بعنوان اليابان قصة نهضة والحاقاً لهما ولإكمال الحلقة ولو بشكل إجمالي، هذا المقال والذي أنقله لكم أيها الأحبة للدكتور محمد عبدالله الريح بعنوان الجوع صفر والذي من خلاله نستطيع فهم الإصلاح الاقتصادي وكذلك معالجة الأزمات الاقتصادية من خلال تجربة واقعية وليس كلاماً نظرياً..



يقول الدكتور في مقاله الذي نشر في أغسطس 2019 في صحيفة الكترونية : قبل خمسة أعوام أرسلت لي منظمة الفاو FAO كتاب الرئيس البرازيلي السابق لولا دي سيلفا ZERO HUNGER لترجمته للعربية، وقد قمت بذلك.

وقصّة الرئيس البرازيلي قصة جديرة أن تروى!

في الثمانينيات مرَّت البرازيل بأزمة اقتصادية طاحنة، فذهبت للاقتراض من صندوق النقد الدولي معتقدة إنه الحل لأزمتها الإقتصادية؛ وطبعًا طبقت حزمة الشروط المجحفة، مما أدّى إلى تسريح ملايين العمال وخفض أجور باقي العاملين، وإلغاء الدعم!

وانهار الاقتصاد البرازيلي ووصل الأمر إلى تدخل دول أخرى في السياسات الداخلية للبرازيل، وفرض البنك الدولي على الدولة أن تضيف إلى دستورها مجموعة من المواد تسببت في اشتعال الأوضاع السياسية الداخلية!



ورغم استجابة البرازيل لكل الشروط، فقد تفاقمت الأزمة أكثر فأكثر، وأصبح 1% فقط من البرازيليين يحصلون على نصف الدخل القومي! وهبط ملايين المواطنين تحت خط الفقر، الأمر الذي دفع قادة البرازيل إلى الاقتراض من الصندوق مرة أخرى بواقع 5 مليارات دولار، معتقدين إنه الطريق للخروج من الأزمة!



تدهورت الأمور أكثر، وأصبحت البرازيل الدولة الأكثر فسادًا وطردًا للمهاجرين، والأكبر في معدل الجريمة وتعاطي المخدرات والديون في العالم.. الدَّين العام تضاعف 9 مرات في 12 سنة! حتى هدَّد صندوق النقد بإعلان إفلاس البرازيل إذا لم تسدد فوائد القروض، ورفض إقراضها أي مبلغ في نهاية 2002، وانهارت العملة، ووصلت قيمة الدولارإلى11 ألف كروزيرو.



دولة كانت تحتضر بمعنى الكلمة، حتى جاء عام 2003، وانتخب البرازيليون رئيساً لهم لولا دا سيلفا، الذي ولد فقيرًا، وعانى بنفسه من الجوع، وظلم الاعتقال، وعمل لفترة من الزمن ماسح أحذية!

في بداية حكمه الكل تخوفوا منه، رجال الأعمال كانوا يقولون هذا سوف يأخد أموالنا ويؤممنا، والفقراء قالوا هذا سوف يسرق كي يعوض الحرمان، لكنه تصرف على العكس من ذلك وقال كلمته الشهيرة: ليس الهدف من سياسةالتقشف هوأفقار الجميع بل هو أن تستغني الدولة عن كثير من الرفاهيات لدعم الفقراء!

ومما قاله ايضاً: لم ينجح صندوق النقد إلا في تدمير البلدان … واعتمد على أهل بلده، وضع بند في الموازنة العامة للدولة أسماه : الإعانات الاجتماعية المباشرة، وقيمته 0.5% من الناتج القومي الإجمالي للدولة، ويصرف بصورة رواتب مالية مباشرة للأُسر الفقيرة؛ يعني بدل الدعم العيني بدعم نقدي!

وهذا الدعم كان يدفع إلى 11 مليون أسرة تشمل 64 مليون برازيلي!

هذا الدعم كان 735 دولارًا؛ طبعًا السؤال من أين …؟ والبرازيل مفلسة؟!

لأنه رفع الضرائب على الكل، ما عدا المدعومين ببرنامج الإعانات، بمعنى رفع الضرائب على رجال الأعمال والفئات الغنية من الشعب، والسؤال هل وافق رجال الأعمال على ذلك ببساطة؟!

تخيل إنهم كانوا سعداء لأنه منحهم تسهيلات، كبيرة في الاستثمار وآلية تشغيل وتسيير أعمالهم، ومنح الأراضي مجانًا وتسهيل التراخيص، وإعطاء قروض بفوائد صغيرة! ساعدتهم في فتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى أن الفقراء دخلهم سوف يرتفع، وتزيد عملية شراء منتجات رجال الأعمال فتضاعف حجم مبيعاتهم لذلك لم يشعروا انها جباية، بل يدفعون ضرائب مقابل تسهيلات أصبحوا يكسبون أكثر منها!



وبعد ثلاث سنوات فقط عاد مليونا مهاجر برازيلي وجاء معهم 1.5 مليون أجنبي للاستثمار والحياة في البرازيل! في 4 سنوات _مدة رئاسية واحدة، سدَّد كل مديونية صندوق النقد! بل أن الصندوق _اقترض من البرازيل 14 مليار دولار أثناء الأزمة العالمية في 2008، أي بعد 5 سنوات فقط من حكم لولاداسيلفا!



وهو نفس الصندوق الذي كان يريد أن يشهر إفلاس البرازيل في 2002، ورفض إقراضها لتسدد فوائد القروض! وبفضل تركيز دا سيلفا، على 4 أمور :

الصناعة، التعدين، والزراعة، وطبعًا التعليم؛ أصبحت البرازيل تصنع الطائرات _أسطول طائرات الأمبريار برازيلية الصنع!

بعد انتهاء ولايتي حكم لولا ديسلفا في 2011 (8 سنوات)، وبعد كل هذه الإنجازات الحقيقية، طلب منه الشعب أن يستمر ويعدل الدستور، رفض بشدة وقال كلمته الشهيرة: يمكن للبرازيل ان تنجب مليون لولا.. ولكنها لا تملك سوى دستور واحد.



وترك الحكم…!



في عهده دشنت البرازيل أول غواصة نووية.

خمس دول فقط في العالم تصنع غواصات نووية هي : امريكا، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا؛ وأول غواصة كانت بالتعاون مع فرنسا، ولكنها ستدشن الغواصة الثانية في 2020 والثالثة فى 2022 بصناعة برازيلية خالصة!

النهوض من التخلُّف ليس مستحيلاً، إنها إرادة وإدارة، ويحدث في سنوات معدودة فقط؛ والطريقة معروفة ومحددة: الصناعة، والزراعة، والاهتمام بالفئات الفقيرة المنتجة، وجودة التعليم. وهذا ما فعلته ألمانيا.

واليابان في ستينيات القرن الماضي، وما قامت به دول شرق آسيا في ثمانينيات القرن العشرين، وهو ما عملته الهند في التسعينيات، وهذا ما عملته تركيا والبرازيل في 2003، وهو ما تقوم به ومنذ سنوات كل من اثيوبيا ورواندا.

