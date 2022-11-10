رأي إن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم

كتاب النهار

لا تخلو قمة من القمم الواحدة والثلاثين من مناقشة القضية الفلسطينية و اعتبارها اولى قضاياها و اهتمامها و انا أريد أن أحلل و أفكك هذه المقولة و لنبدأ من البداية، أولا لماذا خلق هذه الكيان !!؟(قال بايدن حديثا لو لم تخلق اسرائيل لخلقناها)



فمن يعتقد انهم خلقوها لانقاذ اليهود فهو حالم، إنهم خلقوها ليتخلصوا منهم لانهم يكرهونهم وبلفور المشهور اشدهم كرها لهم بالاضافة إلى وضع اسفين في العالم العربي لتفريقه و تمزيقه لئلا يولد مارد عربي يصعب السيطرة عليه اما ثانيا فيجب تثبيت هذا الكيان ولا يحدث ذلك الا بتقويته فأغرقوه بالمال و السلاح و التكنولوجيا ثم بإضعاف اعدائه العرب، فمن خلق داعش؟ و من فتت و هدم سوريا؟ ومن مزق الشعب العراقي ووجعله شيعة و سنة و اكراداً متربصين لبعضهم البعض بالالغام والفساد وسرقة الاموال؟



وفي لبنان سيموت الناس جوعا وبردا وبعيدا الى ليبيا التي تمزقت ودخل فيها الغرباء لنهبها وتشجيع اهلها لقتل بعضهم بعضا و أخيرا مصر القوة العربية القوية الباقية وقلب الامة النابض فشلوا بداية بخلق الفتن و هاهم يحاولون عن طريق الاقتصاد فخلقوا سد النهضة ليميتوها عطشا و جوعا و حطموا الجنيه على امل ان يثور الشعب وتبدأ الفوضى والتقسيم وما بقي من الدول العربية بعد ذلك سيكون لقمة سهلة البلع فإن كانت القمة لا تدري بهذا المخطط بأن الصهيونية العالمية وراء ذلك لتثبيت هذا الكيان و توسيعه و ان كل دول القمة مستهدفة و أن من يدافعون عن الأقصى و ما حوله لا يدافعون عن فلسطين فقط بل عن الأمة كلها فهي مصيبة فعلا و لكن إن كانوا لا يدرون فالمصيبة اكبر مما أتخيل.



فبنظري أن هذه القضية هي قضية ومصير كل فرد في القمة بل مصيرها كلها فإن حلت و لجّمت الصهيونية فإن مشكلات الامة كلها ستحل و تختفي.

اليوم كرسي سورية فارغ ولا ادري كم من الكراسي سيفرغ مستقبلا واخشى ان يأتي يوم لا يجلس على طاولة القمة الا شخص واحد وأمامه خارطة ما يسمى بإسرائيل الكبرى (دعني احلم حلم يقظة بأن الامة تحت هذه الكيان تتوحد و تنشأ مقاومة واحدة توحد الأمة وتكون أسرع من توحدها عن طريق كرة القدم (ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيّئ لنا من امرنا رشدا).