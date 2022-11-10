رحلة الـ 100 يوم.. تبدأ بـ«التشريع»

الأولى

خاطبت اللجنة التشريعية البرلمانية النواب من أجل إرسال أي تعديلات على قوانين مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وتعارض المصالح لدراستها قبل رفعها الى مجلس الأمة.

وأوضح رئيس اللجنة مهند الساير، في تصريح بمجلس الأمة امس، ان اللجنة أعلنت في السابق انطلاق حملة الـ 100 يوم التي تتبنى عدة حزم تشريعية.

وأضاف ان من بين تلك الحزم اقتراحات ومشروعات بقوانين لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتعارض المصالح وتعديل اللائحة الداخلية للمجلس وتنظيم العمل أمام القضاء.



وبين انه تمت مخاطبة النواب لتقديم ملاحظاتهم على تلك التشريعات، لافتاً الى ان اللجنة سوف تعد تقاريرها عن الحزمة الأولى في بداية الـ 100 يوم خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. وشدد الساير على سرعة وضرورة اقرار هذه القوانين التي لا يمكن تأجيلها أو عدم مناقشتها سداً للفراغ التشريعي، لافتا الى انه ستتم دراستها خلال الـ 100 يوم الأولى ومن الممكن ان تنتهي خلال اسبوعين أو ثلاثة، مشيرا الى ان الرسالة التي وردت الى التشريعية توضح مدى جدية الحكومة وتفاعل النواب.



ولفت الى ان بعض التقارير سيتم تجهيزها ورفعها لمجلس الأمة، فيما سيتم ادراج المقترحات التي لم يتم رفع أي تقريربشأنها في حملة الـ 100 يوم التالية ولن يتم اغفال أي جزء من الاقتراحات أو الأولويات. وكانت اللجنة التشريعية حددت أولوياتها للمرحلة الحالية بخمس اولويات تتمثل بمشروعات ومقترحات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتعارض المصالح، وتعديل اللائحة الداخلية للمجلس، وتنظيم العمل أمام القضاء.



من جهتهم، تقدم النواب: ثامر السويط وخالد المونس ومبارك الحجرف وسعود العصفور وعبدالله فهاد باقتراح بقانون بعدم اعتبار مسائل سحب واسقاط الجنسية من أعمال السيادة، عبر اضافة فقرة جديدة الى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء تنص على ولا تعد من أعمال السيادة مسائل سحب واسقاط الجنسية.



وفي نفس السياق تقدم النائب عبيد الوسمي باقتراح بقانون مماثل لعدم اعتبار مسائل الجنسية من اعمال السيادة وفقا لقانون تنظيم القضاء، بالاضافة الى تعديل يستثني النظر بالمنازعات الادارية بشأن الجنسية من المحظورات الواردة وفقا لقانون انشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية المفروضة على مسائل دور العبادة والابعاد الاداري.