الخالد: استراتيجية خليجية لمواجهة الإدمان

الأولى

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أن موقف الكويت ثابت وراسخ إلى جانب المملكة العربية السعودية في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سلامة أراضيها ومواطنيها.



جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع التاسع والثلاثين لوزراء داخلية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشدد على استمرار التعاون في مختلف المجالات باعتبار أن مجلس التعاون كل لا يتجزأ، لافتاً إلى أهمية وجود استراتيجية خليجية موحدة لمواجهة آثار الإدمان ترتكز على هدفين رئيسيين هما تعزيز التعاون الأمني الخليجي وتقليل أعداد المتعاطين والمدمنين.



وقال الخالد: التقي على هذه الأرض الطيبة بإخواني وزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمشاركة في هذا الاجتماع الذي يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات الأمنية لمصالحنا الوطنية وفي ظل مرحلة تتسارع فيها الأحداث وتلقي بظلالها على أمن شعوبنا.