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السعودية: العالم لن يتحمل أسبوعين بدون صادراتنا النفطية


أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في كلمة في المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022، أن العالم لا يمكن أن يتحمل أسبوعين بدون صادرات النفط السعودية.
وشدد وزير الطاقة السعودي، في المنتدى المنعقد في العاصمة الرياض، على أن قطاع الطاقة يعد الأكثر تأثرا بالهجمات السيبرانية، وهذه الهجمات تعتبر سلاحا بدون جيش أو مسيرات ولكن لها أثرا كبيرا.

وأضاف أن علينا أن نكون استباقيين لصد التهديدات السيبرانية، وأن على الحكومات والمنظمات التعاون لوضع حد لهذا التحدي، لأن الهجمات السيبرانية تتغير بسرعة وعلينا أن نعي ذلك.
وأوضح الوزير السعودي أن العالم لا يمكن أن يتحمل أسبوعين أو 3 أسابيع بدون صادرات النفط السعودية، مشيرا إلى أن تفعيل السعودية لخطط حالات الطوارئ أسهم في إنقاذ الوضع حتى الآن.

وبين الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه دائما ما يكون حذرا، مشددا على أنه لا يجب أن تؤخذ الأمور كأنها مُسلمٌ بها.


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