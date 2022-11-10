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26 مليون دينار لإنشاء سوق تراثي في «صباح الأحمد»

علي الفرحان
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الخميس 10 نوفمبر 2022

أبرمت مؤسسة الرعاية السكنية عقدا مع احدى الشركات لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة مشروع مدينة صباح الأحمد - اس 3 بقيمة 26 مليون، مبينة ان المشروع يتضمن بناء فندق ومجمع تجاري بطابع السوق الكويتي وان عمليات الانشاء والتطوير سوف تستغرق ثلاث سنوات بينما تمتد الفترة الزمنية لتشغيل المشروع إلى 32 سنة.

وأوضحت ان الفرصة الاستثمارية عبارة عن سوق تقليدي ذي طابع عمراني تراثي بمساحة 40 ألف متر مربع، ويتكون من محال تجزئة ومساحات تجارية وترفيهية ومقاه ومطاعم مما يجعل من المدينة مركزاً تجارياً وخدمياً يثري المنطقة الجنوبية.


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