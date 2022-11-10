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إيصال الكهرباء لـ 720 قسيمة في «جنوب عبدالله المبارك»

علي الفرحان
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الخميس 10 نوفمبر 2022

أعلنت مؤسسة الرعاية السكنية انهاء أعمال شبكتي الضغط المتوسط والمنخفض المغذية لـ 720 قسيمة بمشروع جنوب عبد الله المبارك، لافتة إلى انه بامكان مالكي تلك القسائم التقدم بطلبات ايصال التيار الكهربائي من خلال خدمات المؤسسة عبر تطبيق سهل الحكومي.
وقال نائب المدير العام لشؤون التنفيذ راشد العنزي إن مشروع جنوب عبد الله المبارك الاسكاني يشتمل على 3260 قسيمة سكنية وقد تم الانتهاء فعلياً من الأعمال الخاصة بـ 720 قسيمة، موضحا انه سيتم الانتهاء من أعمال باقي القسائم تباعاً، لافتا إلى ان أعمال المشروع تنتهي تعاقديا بتاريخ 14/06/2023 والى انه تم الانتهاء من هذا الجزء من المشروع قبل الموعد التعاقدي بخمسة شهور.


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