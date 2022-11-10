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وطن النهار

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يشارك في اجتماع وزراء الداخلية بمجلس التعاون

النائب الأول: الأحداث العالمية تلقي بظلالها على أمن الشعوب


أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ان الاجتماع الـ39 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات الامنية الاقليمية والعالمية.
جاء ذلك في تصريح للشيخ طلال الخالد لدى وصوله إلى المملكة العربية السعودية والوفد المرافق للمشاركة في الاجتماع الذي عقد أمس الاربعاء حيث كان في استقباله وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وسفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح وأعضاء السفارة.
وقال وزير الداخلية ان الاجتماع يأتي في ظل «التحديات الأمنية لمصالحنا الوطنية وفي ظل مرحلة تتسارع فيها الأحداث وتلقي بظلالها على أمن شعوبنا». وأعرب عن شكره وتقديره للمملكة ولوزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود على ما بذله من جهد واهتمام للترتيب للاجتماع.


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