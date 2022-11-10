«الداخلية» أحبطت محاولة تهريب 10 ملايين حبة «لاريكا» قادمة من الصين

وطن النهار

أعلنت وزارة الداخلية ضبط حوالي 10 ملايين حبة من مادة «اللاريكا» مخبأة وسط شحنة أثاث في حاوية قادمة من جمهورية الصين عبر ميناء الشويخ.

جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة إذ أشرف على الضبطية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس والمدير العام للادارة العامة للجمارك سليمان الفهد ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس.

ونقل البيان عن الشيخ طلال الخالد قوله «إن مكافحة المخدرات مسؤولية مشتركة بين الجميع لحماية المجتمع وتأمينه لان التصدي لآفة المخدرات أصبح أولوية قصوى تستدعي تكامل وتضافر جهود الجميع».

وأشاد بقدرة رجال الأمن في التصدي لكل محاولات التهريب داعيا إلى المزيد من اليقظة والانتباه والتصدي بكل حزم لمهربي هذه السموم.وأعرب عن شكره وتقديره لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومنتسبي الإدارة العامة للجمارك على جهودهم المخلصة في التصدي بكل قوة وحزم لمحاولات ترويج المخدرات التي تستهدف أبناء المجتمع. وذكر البيان أن معلومات سرية وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بمحاولة تهريب كمية كبيرة من مادة (اللاريكا) وعليه تم التنسيق مع مكتب البحث والتحري الجمركي التابع للجمارك لضبط الحاوية.

وأوضح أنه تم تشكيل فريق مشترك بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومكتب البحث والتحري التابع للجمارك في الميناء لمتابعة التحريات.

وبين أنه بعد التأكد من المعلومات وتفتيش الحاوية تم العثور على كمية كبيرة من (اللاريكا) كانت مستوردة من قبل شخصين مشيرا إلى أنه تم القبض عليهما وبعد مواجهتهما بالمضبوطات اعترفا بما نسب إليهما وتم تحويلهما والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

