البراك يشيد بإبعاد المعتدين على مفتشي التجارة

وطن النهار

أعلن نائب رئيس الاتحاد الوطني للموظفين خالد البراك عن شكره لوزارة الداخلية لسرعة إبعادها الوافدين الذين اعتدوا على مفتشي وزارة التجارة بمنطقة الضجيج، مشددا على ضرورة عدم التهاون في مثل هذه الحالات.

وأكد تضامن الاتحاد الوطني للموظفين مع نقابة التجارة والصناعة في موقفها الرافض لأي اعتداء على موظفي الوزارة، مثمنا تفاعل وزير التجارة مازن الناهض، ووكيل الوزارة بالإنابة، والوكيل المساعد للشؤون القانونية مع القضية وحضورهم إلى المخفر فور علمهم بالحادث للاطمئنان على صحة المفتشين، لافتا إلى ضرورة اتخاذ أقصى عقوبة ممكنة بحق كل من يعتدي على موظف أثناء تأدية عمله ليكون عبرة لغيره.

