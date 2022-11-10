loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

البراك يشيد بإبعاد المعتدين على مفتشي التجارة


أعلن نائب رئيس الاتحاد الوطني للموظفين خالد البراك عن شكره لوزارة الداخلية لسرعة إبعادها الوافدين الذين اعتدوا على مفتشي وزارة التجارة بمنطقة الضجيج، مشددا على ضرورة عدم التهاون في مثل هذه الحالات.
وأكد تضامن الاتحاد الوطني للموظفين مع نقابة التجارة والصناعة في موقفها الرافض لأي اعتداء على موظفي الوزارة، مثمنا تفاعل وزير التجارة مازن الناهض، ووكيل الوزارة بالإنابة، والوكيل المساعد للشؤون القانونية مع القضية وحضورهم إلى المخفر فور علمهم بالحادث للاطمئنان على صحة المفتشين، لافتا إلى ضرورة اتخاذ أقصى عقوبة ممكنة بحق كل من يعتدي على موظف أثناء تأدية عمله ليكون عبرة لغيره.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة