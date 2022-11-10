الأنصاري: انسجام في المواقف بين الكويت وبكين

وطن النهار

قال امين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. عيسى الأنصاري، ان الصين بلد داعم للسلام ولجميع البلدان التي تحتاج مزيدا من الاهتمام في النواحي التعليمية والصحية والاسكانية، لافتا الى ان الصين شريك للعالم وصديق للكويت وهذا دليل على الانسجام في المواقف والتبادل التجاري الكبير بين البلدين في المجالات كافة.

ودعا السفارة الصينية خلال حضور افتتاح مهرجان ثقافي صيني الى العمل على تقديم المزيد من الفعاليات الثقافية والتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والمكتبة الوطنية.

بدورها، اكدت مدير عام مكتبة الكويت الوطنية رشا الصباح أن العلاقات الكويتية - الصينية امتدت لقرون مضت مرورا بطريق الحرير وصولا الى العصر الحالي، لافتة الى ان الكويت من اوائل دول المنطقة التي اقامت علاقات ديبلوماسية مع الصين وذلك عام 1971 وتطورت العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

ولفتت الى القواسم المشتركة بين البلدين، موضحة ان الامور التي تجمع بينهما أكثر من تلك التي تفرقهما، مشيرة الى دور مكتبة الكويت الوطنية في ابراز ثقافة الكويت للعالم وعرض ثقافات العالم المختلفة وجلب كل ما هو مفيد الى الجمهور المحلي.

من جانبه، قال السفير الصيني لدى البلاد تشانغ جيانوي «لقد حافظت الصين والكويت، رُغم آلاف الأميال التي تفصل بينهما، على العلاقات الودية بين شعبيهما، وقبل 51 عاما، أصبحت الكويت أول دولة عربية في الخليج أقامت علاقات ديبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، وفي السنوات التالية، سارت الصين والكويت يداً بيد وأبدتا التفاهم والدعم المتبادلين.

