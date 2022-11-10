طارق الشيخ: الإعلام يدعم ويعزز أنشطة الأمم المتحدة

وطن النهار

أكد ممثـــل الأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة والمنســـق المقيـــم بـدولــــة الـكـــويــــت د. طارق الشيخ أهمية دور الإعلام في دعم وتعزيز أنشطة الأمم المتحدة ونقل صورة واضحة ودقيقة لمختلف الفعاليات التي تقوم بها الأمم المتحدة في الكويت.

جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش حفل الاستقبال الذي أقامه بمناسبة زيارة مديرة مركز الأمم المتحدة للإعلام في لبنان وسورية والاردن والكويت مارغو حلو الى البلاد لإجراء محادثات مع المسؤولين عن الاعلام وعدد من الجهات الإعلامية الشعبية في الكويت بغية توثيق التعاون الثنائي الإعلامي بين الأمم المتحدة والاعلام الكويتي فيما يخص تغطية الأحداث المحلية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ولفت إلى ان مارغو حلو من القامات الإعلامية البارزة والتي تتمتع بحضور قوي على مستوى الأمم المتحدة سواء إقليميا او دوليا، مشيرا إلى حرص الأمم المتحدة استمرار التواصل مع وسائل الإعلام والمؤسسات الصحافية الكويتية، مبينا ان إدارة الإعلام الدولي في الأمم المتحدة هي المسؤولة عن تغذية ودعم الموظفين الإعلاميين في الأمم المتحدة وذلك من خلال وضع استراتيجية للمكاتب الإقليمية التابعة لها، مشيرا إلى أنه يتم تحديث هذه الاستراتيجية دوريا.

