سوق تراثي جديد في مدينة صباح الأحمد

وطن النهار

أبرمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عقدا لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة الفرصة الاستثمارية لمشروع مدينة «صباح الأحمد - إس 3» بقيمة 26 مليون مع احدى الشركات، مبينة أن المشروع يتضمن بناء فندق ومجمع تجاري بطابع السوق الكويتي وستستغرق عمليات الإنشاء والتطوير ثلاث سنوات بينما تمتد الفترة الزمنية لتشغيل المشروع إلى 32 سنة.

واوضحت ان الفرصة الاستثمارية عبارة عن سوق تقليدي ذات طابع عمراني تراثي بمساحة أرض ما يقارب 40 ألف متر مربع في المحور الخدمي للمدينة، ويتكون من محال تجزئة ومساحات تجارية وترفيهية ومقاه ومطاعم ما يجعل من المدينة مركزاً تجارياً وخدمياً يثري المنطقة الجنوبية من دولة الكويت، خاصة وأن تلك الفرصة الاستثمارية التي تطرحها المؤسسة تأتي تحقيقاً لأهدافها الاقتصادية والتي تعد عنصراً أساسياً من مكونات الخطة التنموية للدولة.

