720 قسيمة جاهزة لإيصال الكهرباء في جنوب عبدالله المبارك

وطن النهار

أعلن نائب المدير العام لشؤون التنفيذ بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية راشد العنزي انهاء المؤسسة أعمال شبكتي الضغط المتوسط والمنخفض المغذيتين لعدد 720 قسيمة سكنية بمشروع جنوب عبدالله المبارك، لافتا الى أنه بإمكان المواطنين مالكي تلك القسائم التقدم بطلبات إيصال التيار الكهربائي من خلال خدمات المؤسسة عبر تطبيق سهل الحكومي.

وأضاف أن مشروع جنوب عبدالله المبارك الإسكاني يشتمل على 3260 قسيمة سكنية وقد تم الانتهاء فعلياً من الأعمال الخاصة لعدد 720 قسيمة سكنية ، موضحا انه سيتم الانتهاء من أعمال باقي القسائم تباعاً علماً بأن أعمال المشروع تنتهي تعاقديا بتاريخ 14/06/2023 حيث انه تم الانتهاء من هذا الجزء من المشروع قبل الموعد التعاقدي بخمسة شهور.

وثمن العنزي جهود المختصين بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والتعاون المميز الذي أبدوه مع إخوانهم من جهاز المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال الفترة الماضية من عمر المشروع. من جانب آخر، أبقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي على الجدول تخصيص أراضٍ حكومية لصالح وزارة الصحة لبناء مستشفيات أهلية في مختلف محافظات الكويت، لحين دعوة وزارة الصحة، ووزارة المالية «أملاك الدولة»، والمخطط الهيكلي ونائب المدير العام لشؤون التنظيم في البلدية.

وأبقت كذلك الاقتراح المقدم بشأن العقارات المهجورة، لحين دعوة رئيس لجنة العقارات المتهالكة والآيلة للسقوط والمهجورة مع تقديم عرض مرئي، إضافة إلى تعديل الملاحظة الواردة في بند الملاحظات في جدول توزيع قسائم المخطط الهيكلي الخاص في مشروع التنظيم 1-2 في منطقة السالمية مع دعوة الأمانة العامة للأوقاف ومدير بلدية محافظة حولي، ومديري إدارات المسافة وإدارة الملكية والتدقيق المتابعة الهندسية.

وأبقت اللجنة أيضاً مشروع القطع التنظيمية لإجزاء العقارات غير المنظمة في القطعة رقم 9 في منطقة الفنيطيس ضمن محافظة مبارك الكبير لحين دعوة الإدارة القانونية ونائب المدير العام للتنظيم، في حين أبدت عدم موافقتها على طلب إلغاء قرار المحولات الخاص بالمحولات.

