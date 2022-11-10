خدمات منزلية إضافية لكبار السن

وطن النهار

أعلنت مديرة الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة د. دينا الضبيب عن ضم تخصصات طبية جديدة لخدمة تقديم الرعاية الصحية بالمنازل لفئة طريحي الفراش من كبار السن وذوي الإعاقة أبرزها النطق والبلع والعيون والرعاية التلطيفية. وأوضحت الضبيب في تصريح صحافي أن الفرق الطبية التابعة للخدمة قامت بـ977 زيارة طبية منزلية خلال الفترة من 12 مايو الى 3 نوفمبر الحالي شملت 437 زيارة في محافظة العاصمة و69 في حولي و140 في الفروانية و77 في مبارك الكبير و153 في الأحمدي و101 في الجهراء.

وذكرت ان الزيارات تضمنت متابعة كبار السن وذوي الإعاقة من أصحاب الحالات المزمنة عبر فرق طبية متعددة التخصصات لافتة إلى أن من بين أبرز الخدمات الصحية المقدمة الاستشارات الطبية والخدمات التمريضية والعلاج الطبيعي. وقالت ان من بين الخدمات الاستشارات الدوائية وإجراءات الفحوصات المخبرية وخدمات صحة الفم والأسنان والتغذية العلاجية فضلا عن التخصصات الجديدة التي شملتها الخدمة حيث يتولى أعضاء الفريق وفق تخصصاتهم تقديم خدمة تكاملية. وبينت أن طلب الخدمة يتم عبر موقع الوزارة من الأحد إلى الخميس من 8 صباحا الى 7 مساء باستثناء يوم الخميس من 8 صباحا الى 1 ظهرا مشيرة الى أنه بالإمكان تقديم الطلب من خلال المركز الصحي وفقا لمنطقة السكن.

وأكدت أن تقديم الخدمة يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وتعزيز العيش الكريم للمواطن استنادا إلى مرتكزات خطة التنمية ورؤية كويت جديدة 2035 بشأن الخدمة الصحية والاستمرار بالارتقاء بمستوى جودتها وتقديمها وفق أفضل المعايير للمواطنين.

