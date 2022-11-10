السبيعي: «الشؤون» تحتضن 651 يتيماً

وطن النهار

أكد وكيل وزارة الشؤون بالانابة وكيل قطاع الرعاية الاجتماعية مسلم السبيعي، ان تجربة الكويت في رعاية الايتام بشكل عام والاحتضان بشكل خاص رسالة سامية ومسؤولية اجتماعية تحظى بدعم القيادة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وجميع فئات المجتمع، مؤكدا أن عدد المحتضنين لهذا العام بلغ 14 طفلاً ليصل العدد الإجمالي لجميع المحتضنين (651) طفلاً محتضناً، مشيرا إلى أنه جار العمل على العديد من طلبات الاحتضان الجديدة لأسر ترغب بشدة بالاحتضان.

وقال على هامش كلمته بمناسبة اليوم العالمي للاحتضان: ان طلب الاحتضان يدعو للفخر لفهم الشعب الكويتي لمبدأ التكافل الاجتماعي ومدى أهميته، لافتا إلى أن العالم يعيش هذه الأيام أجواء احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للاحتضان واحتفالنا في دولتنا يعتبر مظهر حضارياً ومنهجاً أخلاقياً وجهداً متميزاً وشعوراً دالاً على التكافل الاجتماعي بأوسع معانيه. وأضاف: «يعتبر الاحتضان احدى الصور المشرفة لمعالم السياسة الاجتماعية للكويت وهو قائم على الرغبة التامة لدى الأسر الكويتية لإلحاق طفل أو أكثر ينتمون لدار الأطفال للعيش معها وتوفر لهم الحياة الكريمة الأمنة وتقدم لهم أوجه الرعاية المناسبة نيابة عن الدولة والمجتمع. وذكر أن النظام الحالي وجد منذ ستينيات القرن الماضي عندما استشعرت الدولة أن هناك فئة من الأطفال لهم ظروف اجتماعية وإنسانية خاصة من فئة مجهولي الوالدين يقضون حياتهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية ويحتاجون لإشباع حاجاتهم العاطفية والطبيعية بأسلوب يعوضهم عما فقدوه من الحنان والدفء الأسري.

وتابع: «بدأ البحث عن نظام يكفل لهم الحب والعطف وحسن الرعاية والتنشئة بما يشبه حنان ودفء الأسرة الطبيعية ومن هنا جاءت فكرة الاحتضان والذي لاقى إقبالاً عظيماً وترحيباً من عموم الشعب الكويتي والذي كان على قدر المسؤولية لإرساء ركائز الاحتضان ودعائمه.

وتوجه السبيعي، بخالص الشكر والتقدير الى صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين على دعمهما اللامحدود في رعاية الأطفال المحتضنين والشكر للقائمين على نجاح هذه التجربة سواء الأسر الحاضنة التي قدمت الكثير ولا تزال تقدم والعاملين بإدارة الحضانة العائلية وحرصهم على تهيئة الأجواء وتذليل الصعاب.

من جانبه، قال مدير إدارة الحضانة العائلية الدكتور خالد العجمي: «يسعدنا أن نشارك أبناءنا وبناتنا المحتضنين باليوم العالمي للاحتضان والذي يصادف 9 نوفمبر، ايماناً منا بأهمية احتضان الأطفال الأيتام والعمل على حفظ حقوقهم وترسيخ مكانتهم الاجتماعية كأفراد فاعلين في المجتمع».

وأكد أن إدارة الحضانة العائلية تلعب دوراً أساسياً ومحورياً في مساندة الأطفال المحتضنين والتي تقوم بدور وجهود لا متناهية من أجل تحقيق الاستقرار والأمن الأسري للأطفال الأيتام الذين يفتقدون للرعاية الوالدية، منذ بداية عملية الاحتضان وانتقالهم لمنازل أسرهم الحاضنة.

