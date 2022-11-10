السنان: إبراز دور المكاتب الثقافية في «التواصل الاجتماعي»

وطن النهار

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية فاطمة السنان في تصريح صحافي: إن وزارة التعليم العالي باشرت في اتخاذ خطوات جادة نحو إبراز دور العمل في المكاتب الثقافية، وتقوية التواصل بينها وبين أبنائنا الدارسين في الخارج من خلال فتح قنوات مباشرة عبر حسابات وسائل التواصل الرسمي للوزارة في تويتر والانستغرام. واشارت على أن الوزارة ستخصص أسبوعاً من كل شهر ابتداء من يوم الأحد الموافق 2022/11/13، للتعريف بالمكتب الثقافي و تسليط الضوء على المهام الثقافية والمالية والأكاديمية، وإبراز أهم الانجازات التي قامت بها المكاتب الثقافية، بالإضافة إلى استقبال استفسارات ابنائنا المبتعثين والرد عليها عبر الحسابات الرسمية للوزارة في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الرئيس او الملحق الثقافي في المكاتب الثقافية، ويأتي ذلك ايمانا من وزارة التعليم العالي على أهمية متابعة شؤون أبنائنا الدارسين في الخارج والتواصل معهم، وتذليل العقبات التي تواجههم وإيجاد الحلول المناسبة لهم.