مسابقة فادية السعد عالمية اعتباراً من دورة 2023/2024

وطن النهار

أعلنت مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي إطلاق مسابقة (الشيخة فادية السعد العلمية) إلى العالمية بدءا من دورتها المقبلة (2023-2024) لتشمل كل دول العالم بعد أن حققت نجاحات طيبة على المستويين المحلي والعربي.

وقالت رئيس مجلس ادارة المبرة الشيخة فادية سعد العبدالله في كلمة بالمؤتمر الصحافي الذي عقد لهذه المناسبة إن المسابقة التي خصصت للطالبات منذ انطلاقتها عام 1999 سيتم اطلاقها إلى العالمية للطلاب والطالبات معا لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الآخرين.

وأوضحت أن المشاركات كانت من ست دول عربية على مستوى المدارس المتوسطة والثانوية إضافة إلى الدول الخليجية إذ فاقت التوقعات وأسهمت بتحقيق المسابقة نجاحا كبيرا إلى جانب جهود القائمين عليها «ما دفعنا إلى الانطلاق نحو العالمية» متوقعة مشاركة أكبر من الدول العربية في دورتها المقبلة.

وأضافت أن الهدف من المسابقة هو إعداد جيل من الطلبة الموهوبين والفائقين في المجالات العلمية وصقل مواهبهم في المجال العلمي والتقني والعمل الجماعي فضلا عن تنمية الخيال العلمي وربطه بمجالي الهندسة التقنية والقدرة على الابتكار وحل المشكلات.

ولفتت إلى الاهتمام الكبير بفئة الشباب حول العالم إذ أصبح وجود المسابقات الدولية ضرورة ملحة لدى كثير من الدول لخلق ترابط ونشر ثقافة حول العالم وتعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم.

وأكدت أهمية المسابقات العلمية في صقل شخصية ومواهب الأبناء وتطوير قدراتهم العقلية وتعزيز روح الابتكار لديهم، لافتة إلى أن مثل هذه المسابقات تخلق وتنمي روح الابتكار لاسيما في المجال العلمي الذي شهد قفزات متطورة. وشددت على ضرورة توفير مثل هذه المنصات لتنمية وتطوير الجانب العلمي لدى الأجيال المقبلة مشيدة بالمستويات التي ظهرت عليها الطالبات في هذه المسابقة وجديتهن بإيجاد الحلول العلمية وفق نظم فنية وتقنية مبتكرة لمشكلات قائمة رغم صغر سنهن. وقالت الشيخة فادية الصباح إن المبرة تهدف إلى المشاركة في تطوير عملية التنمية البشرية وتعزيز تمكين المرأة في المجتمع عبر تقديم الاستشارات والدراسات والتدريب وتنظيم المسابقات والسعي لتقدم حلول تربوية علمية وإبداعية لمجابهة التحديات التي تواجه المعنيين بالتنمية محليا وإقليميا.

