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وطن النهار

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سفيرة إندونيسيا: الكويت أقدم دولة ديموقراطية في المنطقة

سميرة فريمش
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الخميس 10 نوفمبر 2022

أقامت سفير اندونيسيا لدى البلاد لينا ماريانا احتفالاً بمناسبة الذكرى الـ 77 لاستقلال إندونيسيا.
وقالت ان إندونيسيا موطن لأكثر من 275 مليون نسمة، ورابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
واضافت «عندما أصبحت إندونيسيا مستقلة قبل 77 عاماً، تواجه العديد من التحديات، وعلى الرغم من التحديات والأزمات ، أثبتت أنها واحدة من أقوى الدول التي حافظت على مرونتها الاقتصادية.
وزادت بالقول من المتوقع أن تكون إندونيسيا سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2040.
وقالت «قبل 54 عاماً، أقامت الكويت وإندونيسيا علاقات دبلوماسية، والكويت هي لاعب مركزي وأيضًا أقدم ديموقراطية في المنطقة، لافتا الى أن لكل من الكويت وإندونيسيا أهدافًا متشابهة لبناء والحفاظ على الاستقرار في العلاقات الدولية.


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