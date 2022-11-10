نصف مليار دينار مكاسب البورصة في جلسة

مال وأعمال

حقتت البورصة، أمس، مكاسب سوقية رأسمالية مقتربة من حاجز نصف مليار دينار بالغة 488 مليون دينار، حيث بلغت القيمة السوقية الرأسمالية 48.973 مليار دينار مقابل 48.449 ملياراً. وقاد قطاع البنوك مكاسب السوق، حيث بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للبنوك 31.191 مليار دينار مقابل 30.88 ملياراً، فيما شهدت معظم قطاعات السوق ارتفاعات مماثلة.



أغلقت المؤشرات الرئيسية للبورصة تعاملات أمس على ارتفاع، بدعم نتائج الأعمال، مع توقعات استمرار الزخم الشرائي في الفترة المقبلة. وارتفع المؤشر العام 75?2 نقطة ليبلغ مستوى 7571?60 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1 %.. وتم تداول 335?9 مليون سهم عبر 14937 صفقة نقدية بقيمة 72?6 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 66?10 نقطة ليبلغ مستوى 5600?42 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1?19 في المئة من خلال تداول 224?10 مليون سهم عبر 7823 صفقة نقدية بقيمة 22?4 مليون دينار. كما ارتفع مؤشر السوق الأول 80?6 نقطة ليبلغ مستوى 8503?16 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?96 في المئة من خلال تداول 111?8 مليون سهم عبر 7114 صفقة بقيمة 50?2 مليون دينار.