وزير النفط: مشاريع نفطية كبرى تنفذها الكويت لخفض الانبعاثات

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قالت وزارة النفط في بيان صحافي ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور بدر الملا وبمعية وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، قاما بزيارة لمعرض دولة الكويت المقام ضمن فعاليات مؤتمر قمة قادة العالم للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ ( COP27) وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والذي ترأس وفد دولة الكويت فيه ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما والمقامة في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربيه الشقيقة. وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور بدر الملا ان مشاركة الكويت بالمؤتمر تأتي في إطار حرصها على المساهمة في الجهود الدولية المبذولة لمواجهة الآثار المترتبة لظاهرة التغير المناخي. وأشاد الملا بالجهود الحثيثة التي قدمها القائمون على المعرض والمشاركون بفعاليات المؤتمر واستعراض الجهود والمشاريع النفطية الكبرى التي تنفذها الكويت لخفض الانبعاثات الأمر الذي عكس صورة مشرفة لدولة الكويت بالمحافل الدولية. وتستضيف شرم الشيخ المصرية مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP27» الذي انطلق يوم الأحد الماضي ويستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة قادة وزعماء ووفود من 197 دولة.

