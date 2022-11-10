صرخوه: تنوع مصادر الدخل من ركائز استراتيجية «كامكو إنفست»

مال وأعمال

عقدت كامكو إنفست، شركة مالية إقليمية غير مصرفية تدير أصولاً لصالح العملاء تعد من الأكبر حجماً في المنطقة، اليوم مؤتمراً افتراضياً مخصصا للمحللين ومساهمي الشركة وحملة سنداتها تتضمن لمحة عامة عن الأحداث الرئيسة التي شهدها العالم وأداء الأسواق المالية وشرحاً تفصيلياً عن المركز المالي للشركة وأدائها خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2022.

وقدم صرخوه شرحاً تفصيلياً عن أداء الشركة لفترة التسعة أشهر والتي حققت خلالها العديد من الإنجازات من خلال نموذج أعمالها الذي يركز على تنوع مصادر الدخل وجودة الإيرادات. فقد حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 3.8 ملايين دينار (ربحية السهم 11.2 فلس) مقابل أرباح بقيمة 8.2 ملايين دينار في نفس الفترة من العام 2021 (ربحية السهم 24 فلساً).

