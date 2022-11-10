70 مليار دولار تبخرت من ثروة إيلون ماسك

مال وأعمال

خسر الملياردير الأميركي الرئيس التنفيذي لشركة تسلا نحو 70 مليار دولار، وذلك منذ أن قدم ماسك عرضاً لشراء تويتر في أبريل الماضي.

يأتي ذلك، فيما انخفض صافي ثروة إيلون ماسك دون 200 مليار دولار، أمس الثلاثاء، مع تخلص المستثمرين من أسهم شركة تسلا، بسبب مخاوف من أن يكون الرئيس التنفيذي لأغلى شركات صناعة السيارات الكهربائية وأكبر مساهم فيها مهتماً أكثر بتويتر. وقالت مجلة «فوربس» إن ثروة ماسك تبلغ الآن 194.8 مليار دولار، ويأتي جزء كبير منها من حصته البالغة نحو 15% في تسلا التي تبلغ قيمتها السوقية 622 مليار دولار. وهرب المستثمرون في بادئ الأمر من تسلا بسبب مخاوف من أن يبيع ماسك أسهمها، وباع ماسك أسهماً بقيمة 15 مليار دولار في الشركة. وأتم ماسك الشهر الماضي صفقة شراء تويتر التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار، مول 13 مليار دولار منها عن طريق قروض و33.5 مليار دولار في صورة تعهدات تمويلية.

