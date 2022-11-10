«KIB» أعلن الرابح بجائزة سحب حملة «فتح حساب الدروازة» إلكترونياً

مال وأعمال

مواصلاً سعيه لتقديم قيمة حقيقية لخدماته عبر إطلاق عروض وحملات مميزة يكافئ بها عملاءه، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أخيراً عن فوز سالم حمود مطر الفضلي بجائزة سحب حملة «فتح حساب الدروازة» الكترونياً، متوجاً العميل الرابح بجائزة الحملة القيّمة، بعد أن تأهل للدخول في السحب عن نجاحه في استخدام قنوات البنك الرقمية لفتح حساب الدروازة – سواءً عبر KIB أونلاين أو تطبيق «KIB موبايل».

وفي كلمة من المدير التنفيذي في الإدارة المصرفية للأفراد في«KIB»، نواف الخريّف، مهنئاً عميل البنك بمناسبة هذا الفوز، قال: «نتمنى لجميع المشاركين في الحملة حظاً موفقاً في السحوبات القادمة، كما ندعو عملاءنا ممن يرغبون في فتح حساب الدروازة الكترونياً، أن يقوموا بالاستفادة من حلولنا الرقمية المبتكرة لهذه الخدمة، وإنجاز المعاملة عبر منصاتنا الإلكترونية المتاحة لذلك، وذلك باستخدام أجهزتهم الذكية وبكل راحة وسهولة».

وأكد الخريّف على سعي البنك المتواصل لإثراء تجربة عملائه المصرفية وخدماته المقدمة لهم، أولاً من خلال تطوير حلول متقدمة وأكثر كفاءة تسهل عليهم إجراء معاملاتهم المصرفية وتواكب نمط حياتهم العصري، وثانياً عبر استمراره بمكافأتهم على نحو يرضي كل شريحة منهم ويلاقي تطلعاتها، عن طريق العروض والحملات الترويجية التي يصممها خصيصاً لهم بأساليب مبتكرة وجوائز مجزية تلبي متطلباتهم وتمنحهم القيمة المضافة التي يستحقونها».

يذكر أن KIB قد قام بإطلاق حملة فتح «حساب الدروازة» الكترونياً أخيراً، متوجاً فيها فائز واحد عن إتمامه فتح الحساب عبر خدمة الأونلاين او عبر تطبيق «KIB موبايل» خلال فترة الحملة فقط، ذلك مع تطبيق كل الشروط والأحكام، كما يمكن للعملاء المهتمين بمعرفة المزيد عن الحملة، أو عن حساب الدروازة الفريد، أن يقوموا بزيارة كل من الموقع الإلكتروني: www.KIB.com.kw، أو أي من قنوات التواصل الاجتماعي على [email protected]

