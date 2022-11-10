«الأهلي المتحد»: 10رابحين في الحصاد الإسلامي الأسبوعي

مال وأعمال

قام البنك الأهلي المتحد أمس، بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي ينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج إدخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.

وأسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1,000 دينار لكل منهم وهم : رقية محمد صالح المرشد، وإيمان علي إبراهيم السويلم، وعبدالرحمن حسين سرور، وخالد عبدالعزيز محمد فرج، وبدر عبدالرحمن ناصر العبودي، وحسن محمد حسين طالب، وفهد روضان غدنان روضان، ومحمد حسن بحبح خليل، وفاطمة حيدر عبدالله أشكناني، فهد عويضه عبد الله العجمي.

ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100,000 دينار. بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1,000 دينار لكل جائزة. وتبقي الجوائز الربع سنوية الكبري بقيمة 250,000 دينار. نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. وفضلا عن هذه االباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضاً أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي.

وينفرد حساب الحصاد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج إدخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.

علماً بأن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100دينار، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30,000 فرصة في السحب بالإضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة. وتتيح كل 50 ديناراً في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة فى السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدّة خمسة عشر يوماً على الأقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الاحتفاظ تزيد فرص دخول السحب لكل 50 ديناراً. ويتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء بناء على خطة السحب.

للحصول على مزيد من المعلومات عن خدمات ومنتجات البنك، يرجي من العملاء زيارة أي فرع من فروع البنك الأهلي المتحد أو الاتصال على خدمة «حياكم المتحد» على الرقم 1812000 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك.www.ahliunited.com.kw.

