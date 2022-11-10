«بوبيان»: حملة «نور بوبيان 5» ترسيخ لاسم الكويت في العمل الخيري وتأكيد لدورها الإنساني

مال وأعمال

استطاعت حملة «نور بوبيان 5» التي ينظمها بنك بوبيان بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومبادرة «دينارين» تأكيد دور الكويت الخيري والإنساني والمشهود له على مستوى العالم من خلال تحقيقها لأهدافها سواء من خلال إجراء عمليات إزالة المياه البيضاء (الكتاراكت) أو من خلال أنشطتها الخيرية الأخرى.

ولم تعد حملة نور بوبيان مجرد حملة لإجراء عمليات إعادة البصر بل تعدت ذلك لتصبح واحدة من أهم الحملات الإنسانية التي ترسخ لاسم الكويت رائدةً للعمل الخيري في مختلف بقاع الأرض.

وتمكنت الحملة التي استمرت لقرابة الأسبوع في جمهورية موريتانيا الإسلامية أن تستحوذ على اهتمام واسع سواء في الكويت أو موريتانيا من خلال الأنشطة الواسعة والمتعددة التي قام بها وفد الحملة المكون من عدد كبير من الأطباء المتخصصين في العيون ومتطوعي بنك بوبيان والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومبادرة «دينارين».

جمهورية موريتانيا الإسلامية

تعتبر موريتانيا التي استهدفتها الحملة واحدة من الدول التي يمكن وضعها ضمن قائمة الدول المجهولة بالنسبة للذين لا يعرفون أنها واحدة من الدول العربية والإسلامية بل أنها توصف بانها بلد المليون شاعر بسبب انتشار الشعر العربي الفصيح بين مختلف أفراد الشعب. وجاء اختيار هذا البلد ليكون المحطة الخامسة في سلسلة حملات نور بوبيان التي انطلقت في مطلع عام 2016 فكرةً للرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد الذي أراد ان يرسخ لاسم البنك في مجال الأنشطة والاعمال الخيرية والإنسانية بشكل مختلف ومؤثر.

وبالفعل عملت إدارة العلاقات العامة في البنك على الترتيب للفكرة وإخراجها للنور بالتعاون مع مبادرة دينارين والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وبعد عمل امتد لقاربة العام خرجت الفكرة إلى النور لتنطلق أولى حملات نور بوبيان إلى النيجر في ديسمبر 2016 بمشاركة 20 متطوعاً من الأطباء وشباب البنك والهيئة ودينارين.

وعلى مدار أربع سنوات متتالية 2016 إلى 2019 عملت الحملة على إعادة النور لأكثر من 10 آلاف شخص في النيجر وأوغندا إلا ان جائحة كورونا عطلتها لعامين لتعود مرة أخرة وبقوة إلى موريتانيا في العام الحالي.

ويعتبر مرض المياه البيضاء الذي يؤدى إلى ضعف في البصر في بعض الحالات إلى العمى الكامل من الامراض الأكثر انتشاراً في أفريقيا على الرغم ان تكلفة علاجه بسيطة جداً لا تتجاوز 45 ديناراً.

برنامج حافل

وتميزت حملات نور بوبيان على مدار السنوات الماضية بكونها تتجاوز مجرد كونها حملة لعميلات إعادة البصر أو إزالة المياه البيضاء لتصبح حملة متكاملة تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة.

وفي موريتانيا وخلال الفترة من 21 إلى 28 أكتوبر الماضي قامت الحملة بتقديم 10 منح دراسية للماجستير والدكتوراة في تخصص العيون من أجل إعداد مجموعة من الاطباء في موريتانيا ليتمكنوا لاحقاً من إجراء هذه العمليات ومساعدة الفرق الطبية التطوعية التى تأتى إليهم من مختلف انحاء العالم. كما تضمنت أيضاً توزيع أكثر من 1500 نظارة طبية للأطفال والكبار بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة انطلاقاً من شعار الوقاية خير من العلاج، كما تضمنت العديد من الفعاليات والانشطة ومن بينها لقاءات مع الايتام والارامل وذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين إلى جانب زيارة المعالم الإسلامية في موريتانيا ولقاء طلاب الجامعات وغيرها.

فعاليات عديدة

وتم خلال الحملة تنظيم مسابقة «رتل مع بوبيان» في موريتانيا بمشاركة أكثر من 400 مشارك من الجنسين من سن 8 سنوات حيث اعتبرت المسابقة واحدة من أكبر المسابقات التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة. وتم أيضا وضع حجر الأساس لاحدى مدارس مبادرة دينارين إلى جانب تدشين أحد الآبار في القرى البعيدة والتي تكفلت بها الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية مما يُمكن أكثر 5 آلاف أسرة الاستفادة من المياه النقية. كما تم تنظيم العديد من ورش العمل التي شهدت حضوراً من ممثلي الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص الموريتاني ومنظمات المجتمع المدني وغيرها.

دور فعال

لعب السفير الكويتي في موريتانيا السفير ابداح مقعد الدوسري دوراً رئيسياً في إنجاح الحملة من خلال تسهيل الإجراءات والترتيبات كافة الخاصة بالوفد حيث رافق الوفد في جميع الفعاليات منذ اليوم الأول للحملة، ولعب جميع أعضاء السفارة دوراً رئيسياً في انجاحها من خلال علاقات السفارة مع مختلف أركان الدولة.

جمعية اليد العليا

كان لجمعية اليد العليا الموريتانية دور أساسي في نجاح هذه الحملة كونها التي قامت بجميع الأمور اللوجستية والتنظيمية في موريتانيا بقيادة الأمين العام للجمعية الدكتور محمد عبدالرحمن ولد الصبار ومدير الاعلام علي الشيخ.

4 قطاعات

المتطوعون في الحملة كانوا يمثلون 4 قطاعات: - 6 من الأطباء الكويتيين 11 من متطوعي بوبيان، 7 من متطوعي الهيئة ودينارين، 8 من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي.

دوائر رسمية

اهتمت الدوائر الرسمية الموريتانية بالحملة حيث شهدت مشاركة 3 وزراء سواء بحضور الفعاليات أو لقاء الوفد وهم وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والاسرة ووزير الصحة ووزير الأوقاف والتعليم الأصلي إلى جانب عدد من كبار قيادات الدولة هناك.

3 محاور رئيسة

يتم جمع تكاليف نور بوبيان من خلال 3 محاور رئيسية الأول هو نتاج حملة خطوات التى ينظمها البنك في شهر رمضان والتى تقوم على اساس تبرع البنك بدينار مقابل كل خمس دقائق مشي يقوم بها المشاركون في الحملة طوال الشهر الفضيل والمحور الثاني هو تبرع الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية وأخيرا تبرعات أهل الكويت طوال فترة الحملة.

التواصل الاجتماعي

تفاعلت وسائل الاعلام الموريتانية الرسمية مع الحملة بشكل

كبير بحيث كان النشر الخاص بالحملة يتم بصورة يومية لجميع الفعاليات من خلال الصحف والإذاعة والتلفزيون الموريتاني الى جانب وسائل التواصل الاجتماعي.

