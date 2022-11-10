«الغرفة» كرَّمت جمال الدين.. «الذهب العتيق»

مال وأعمال

قال الرئيس السابق لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي محمد ثنيان الغانم في كلمته بحفل تكريم ماجد بدر جمال الدين مستشار غرفة تجارة وصناعة الكويت: ترجلتُ -منذ بعض الوقت- عن منصب رئاسة غرفة تجارة وصناعة الكويت، كما ترجلت أنت عن منصب المستشار لها، لكنني بقيتُ - كما ستبقى أنت على ارتباط بها، لذلك تجدني اليوم أمامك، في حفل تكريمها لك، فكأني لم أبرح مكاني، وكأنك لا تزال نصب عينَيّ!.

قلعة اقتصادية

واشار الغانم الى أن غرفة التجارة والصناعة، هي قلعة اقتصادنا العالية، التي انتصبت فيها القامات الاقتصادية العملاقة، والخبرات العريقة الخلاقة، التي نتذكرها اليوم بكثير من الإجلال والتوقير، والإكبار والتقدير، والتي كنت أنت بأدائك الرائع فيها، واحداً من أكابر مبدعيها، ولئن كنت اليوم قد آثرت أن تترجل عن صهوة حصانك، ورفيع مكانك، فقد تركت فيها من نتاج جهدك، من يرفع الراية من بعدك، ومن يكون فيها خير خلف، لخير سلف.

وتابع: فكأنك بما تركت من الخبرات التي هيأتها، والكفاءات التي أهلتها، لم تبرح مكانك، ولم تفقد الغرفة إمكاناتك، بل إنني وكل زملائي في مجلس إدارتها، لننظر إلى ترجلك عن صهوتها، على أنه بداية لمرحلة جديدة من العطاء الموفور، والأداء المبرور، فقد أثبتت السنوات الماضية، والأيام الخالية، أنك لم تكن ابنا بارا لغرفة تجارة وصناعة الكويت وحدها، بل للكويت كلها، وأنك لا ترضى أن تظفر بالخير وحدك، بل تريد أن يعم ويشمل بلدك.

وزاد: «لقد كنتَ فيها، وعلى مدى خمسة وخمسين عاماً من مسيرتها، العقل الراجح، واللسان الناصح، والمشير الصالح، والفنار الذي يرشد سفينتها في البحار، والمنار الذي يضيء سبيلها في القفار، فلا تزال تهتدي بضيائك، وتستنيز بآرائك، وستبقى كلما أرادت أن تستعرض مآثرك، أو تستحضر ذخائرك.

واضاف: لك أيها الغالي الثمين، والقوي الأمين، خالص الشكر وبالغ الثناء، على كل ما قدمته لبلدك وأهلك من البذل والعطاء، من غرفة التجارة والصناعة بخاصة، ومن بلدك الكويت وأهلها بعامة.

نصف قرن

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر «ليست هذه أولى وقفاتي على المنابر، وليست هي أولى كلماتي عليها، لكنها بالتأكيد من الأقرب الى وجداني والأصعب على كياني، كون الذي نحتفي به هو الذي كرمنا بوجوده بيننا طوال نصف قرن من الزمن، والمتفضل بالوقوف الى جانبنا، أخاً، كبيراً، مستشاراً ناصحاً، وسنداً نطمئن باللجوء لحكمته».

وأضاف الصقر في كلمته خلال تكريم ماجد جمال الدين - مستشار غرفة تجارة «هو المحب بلا انتظار لمقابل، هو الوفي من غير أن يجامل، هو المقبل على العمل بإصرار لا يكل، هو الحريص على العطاء بإقدام لا يمل، هو المرحب بالبسمة الهادئة، والمعطاء بالكلمة الصادقة، عن قناعة وعلم، وبصلابة وعزم.. هو المؤمن بدور التجارة في الاقتصاد الوطني، والمدافع عن التكامل العربي، والحريص الدائم على أواصر الشراكة الخليجية».

وتابع «هو المرافق للرعيل الأصيل ورافع الراية لكل جيل، «الذهب العتيق» الأخ الفاضل ماجد جمال الدين الفرع الشامخ من سنديانة الكبار، والثمر الناضج من قطاف النخيل».

وأردف الصقر خلال حديثه بالقول: «في المواقف الوطنية كان حاضراً، وفي الميادين الاقتصادية كان رائداً.. سمته الجرأة التي لا تخدش.. ترسانته الكلمة التي لا تخطئ.. وشغله الشاغل مساندة الكبار جعل الغرفة صرحاً رائداً على كل المستويات المحلية والخليجية والعربية».

وأفاد «عرفت ماجد جمال الدين منذ أن كنت يافعاً، فكان الأخ العطوف والحكيم الناصح. رافقته في كل مراحل العمر فكان الوفي الأمين، المحب المخلص والملبي حتى قبل الطلب والسند، وها أنا ذا أتشرف بزمالته في الغرفة لأجد في خزائنه كل ما يحتاجه المرء من خبايا التاريخ وواقعية الحاضر وطموحات المستقبل، فكان ولا يزال العضد يؤازرني في عبء المسؤولية، ويشاركني واجب الحفاظ على تميز الغرفة وتعزيز دورها».

وأوضح الصقر خلال كلمته بالقول «عاصر ماجد جمال الدين الأجيال المؤسسة، تعلم من خبرة (العمام)، استفاد من تجارب الكبار، نهل من معين حكمتهم ورافقهم في مسيرتهم، فكان العون لهم والأمين على نقل الخبرة والمعرفة الى من تلاهم من أجيال.. وقد كنت من المحظوظين أني حملت الراية بوجوده الى جانبي، كبيراً ناصحاً، خبيراً عالماً، وصديقاً صادقاً.

دمث الخلق

وبدوره، قال المدير العام لغرفة التجارة والصناعة رباح الرباح: «حين يقف المرء خطيبا في مناسبة كهذه، هي ومضة قصيرة بمقياس الزمن ولكنها سانحة ومتفردة بمقياس المضمون، تكون الكلمة التي يلقيها هي أقرب الكلمات إليه ولكنها في الوقت ذاته أصعبها عليه، لأنها تدور حول تكريم رجل دمث الخلق، واسع الاطلاع، كثير المعرفة، عميق الفكر، سديد الرأي.. ساقه الله للغرفة منذ ما يربو على خمسين عاما، فوهبها أكثر مما تنتظره منه، وقدم لها فوق المفروض عليه، ولم يعدل بالغرفة شيئا سوى مصلحة الكويت الوطنية، فكـان مـوضـع الثقة والمستشار المخلص الأمين الذي اتكأ عليه مجلس إدارة الغرفة من المؤسسين والمخضرمين».

وأضاف في كلمته خلال تكريم ماجد جمال الدين: «أخوي العود» إذا كنت دائماً تروح عن نفسك حين أغضبك بإلحاحي عليك في إنجاز مهمة ما، وألجأ دائماً إلى مقولتي لك «إذا كنت ذا حاجة فأضحيها باللجاجة»، أرجو هنا أن تقبل اعتذاري إن ألح علي الوقت هذه المرة فجاءت كلمتي متعجلة وقصيرة في حقك، فما أردت منها إلا أن أنقل لك غيضاً من فيض وقليلاً من كثير مما تلهج به ألسنة كل العاملين بغرفة تجارة وصناعة الكويت وتفكر فيه نفوسهم نحوك.

وأردف: «لأخي المحتفى به، أقول له: لقد كرست نفسك لهذا المكان، الذي أصبح، من غير شك، يشغل حيزا كبيراً في ذاكرتك ووجدانك. وإن كان هذا التكريم ليعفيك من قيود العمل الرسمية وطقوسه، فإنه لا يعفيك في الوقت ذاته من أن تكون مرجعنا الذي قد نركن إليه فتزيد علمنا خبرة وتثقل خبرتنا عمقاً. لذا لا تظن أن احتفالنا بك يعني غروب أنوار فكرك ورشاقة ألقك، فغروب الشمس لم يأت إبائها.

الرسالة الثانية؛ لزملائي من العاملين في الغرفة.. أقول لهم: لقد حبا الله الغرفة وجيلاً من العاملين الأوائل الذين أخلصوا لها وبصدق. وهذا مصدر فخر وزهو لكم ومصدر تحد لكم في آن معاً. لأن الغرفة لن ترضى منكم بجهد وإخلاص أقل مما تعودت عليه. فأكملوا مسيرة أولئك المخلصين، واعلموا أن الآمال لا تنقاد إلا لصابر فاستسهلوا الصعب أو تدركوا المنى، وأيقنوا بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً».

قال مستشار الغرفة ماجد جمال الدين في كلمته: لم تعد الكلمات تأتي، ليس فقط لضعف الذاكرة، بل أيضاً وقبلاً لفيض الذكريات. وإذا كان من العبث أن أحاول في كلمة قصيرة اعتصار تجربة تمتد على مساحة خمسين عاما وتزيد، فإن من المستحيل - أتت الكلمات أم أبت - أن أقف على هذا المنبر بالذات، في هذه المناسبة بالذات، دون أن تلج على الفكر والخاطر أطياف شخصيات كثيرة، ما ذكرتها يوما إلا شعرت أني في حضرتها، فأوشك أن أقف على قدمي، أعدل ربطة عنقي، أغلق أزرار سترتي، احتراماً لها، وإقرارا بفضلها، ووفاء لذكراها.

وتابع: من بينها الأعمام الأجلاء رحمهم الله، عبدالعزيز الصقر، ذو القامة التي لم تنحن إلا في صلاتها، والحاج يوسف الفليج، فصيح الصمت الذي يخفت في حضرة وقاره كل صوت، ومحمد عبدالمحسن الخرافي، طيب السريرة والمسيرة الذي يمشي بتواضع الكبار وئيداً واثقاً، وحمود الزيد الخالد، صاحب الذكاء الوقاد والبداهة الشرود عمقاً وحكمة، ومحمد النصف، والتكامل المعجز بين واقعية الحياة ومثالية الأخلاق، ومحمد البحر، الذي كان في قومه سرياً، وفي غوثه سخياً، وعبدالرزاق الخالد، المثقف الذي حمل الأصالة دون جمود، وعمل للحداثة دون جموح، والتزم صراحة كحد السيف في الحالتين، وسعد الناهض، النبيل الذي جمع بين هدوء الطبع ودماثته، وبين شجاعة الرأي وحكمته، ويعقوب الحمد، صاحب الحدس الصائب والموقف الذي لا يوارب، ويوسف ابراهيم الغانم، الذي تمسك بالكرامة بكلتا يديه، فلم يبق لديه ما يمسك به المناصب.

وزاد: هؤلاء الستة ورفاقهم كانوا ضمن كتيبة الطليعة من بناة النهضة في بلادي، فكيف لا أصاب بزهو يلامس الغرور أو يكاد، وقد قضيت العمر في مؤسسة قام بها وقام عليها أمثال هؤلاء.

واضاف: ان الغرفة كانت، ولا تزال، صوت الكويت وقطاعها الخاص في المحافل والمنابر الاقتصادية والاقليمية الدولية؛ فهي في طليعة المتحمسين لاتحاد الغرف العربية ورسالته، وصاحبة الدعوة لقيام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وهي من مؤسسي الغرفة الاسلامية والغرف العربية الأجنبية المشتركة.

