«الغرف العربية»: حرية انتقال الأموال لتحقيق التنمية

مال وأعمال

دعا اتحاد غرف التجارة العربية في ختام دورته

الـ 133 التي استضافتها غرفة التجارة إلى:

1 - تحقيق الحريات الأربعة التي تعزز التكامل الاقتصادي العربي:

- حرية انتقال الافراد: بمنح تأشيرات متعددة طويلة الأجل لرجال الأعمال من خلال الغرف العربية.

- حرية انتقال رؤوس الاموال وسهولة التحويلات.

- حرية انتقال السلع بإزالة المعوقات غير الجمركية: توحيد المواصفات والمقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل.

- حرية انتقال الخدمات من خلال الاسراع بإقرار اتفاقية تحرير التجارة الخدمات.

2 - العمل على إنشاء سلاسل قيمة وامداد عربية من خلال موانئ محورية وخطوط بحرية عربية، ومراكز لوجستية ودعم النقل المتعدد الوسائط وإنشاء بورصة سلعية عربية.

3 - الإسراع بتحويل جميع الاتفاقات والتشريعات الى اجراءات ناجزة تحقق الشفافية والحوكمة وتجعل هذه الاتفاقيات تؤتي ثمارها.

4 - التيسير على القطاع الخاص لاداء دوره المجتمعي في تطوير ودعم التعليم والتدريب وريادة الاعمال لخلق اجيال منتجة تواكب التطورات، مع التركيز على الشباب وشابات الاعمال.

5 - تشجيع وتمكين مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.

6 - تفعيل شراكة الحكومات والقطاع الخاص في جميع القطاعات الاقتصادية وبالاخص في البنية التحتية.

7 - تفعيل دور البنوك والصناديق الانمائية العربية في دعم الاستثمارات والمساهمة في اعادة اعمار الدول التي تعرضت لأزمات.

8 - يثمن مشاركة المملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين «G20» واتحاد الغرف السعودي في «B20» ممثلا للقطاع الخاص العربي.

9 - يسجل القطاع الخاص اعتزازه في احتضان دولة قطر لكأس العالم التي فتحت آفاق امام الشركات العربية لتنفيذ مشروعات واكتساب الخبرات.

10 - التزام الدول بتعزيز الاصلاح الاداري لتحقيق الكفاءة في الخدمات وللحد من الفساد وتحقيق العدالة والمرونة في ممارسة الأعمال.

وأخيرا إن نجاح القطاع الخاص في تأدية مهامه هو نجاح للحكومات العربية في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار ورفاهية الشعوب.

وحظي رؤساء الوفود العربية المشاركة في اجتماع الدورة (133) لمجلس اتحاد الغرف العربية، الذي تستضيفه غرفة تجارة وصناعة الكويت، بلقاء سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمس.

وأشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر باللقاء وما تضمنه من توجيهات سامية ببذل الجهود نحو بناء مستقبل عربي مزدهر ومشرق، عبر المزيد من العمل الجاد وتمكين القطاع الخاص، كونه أحد أهم أعمدة التنمية الاستراتيجية في جميع المجالات.

وقال الصقر: إن سمو ولي العهد أشاد بدور القطاع الخاص مؤكدا أهمية المسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتقه للنهوض بدوره الحقيقي ودفع مسيرة التنمية في البلدان العربية، كما شدد سموه على ضرورة النصح للقيادات وإيصال صوت القطاع الخاص والعمل على تفعيل دوره الإيجابي على مختلف الأصعدة لا سيما التنموية والاقتصادية، لافتاً إلى إشادة سمو ولي العهد بدور غرفة تجارة وصناعة الكويت الإيجابي في هذا الجانب.

بدوره أشاد رئيس الدورة الـ 133 لمجلس اتحاد الغرف العربية نائب رئيس مجلس الاتحاد سمير ماجول بلقاء سمو ولي العهد وما حظي به الوفد العربي من حفاوة في الاستقبال وهو ما يؤكد حرص ورغبة القيادة الكويتية وإيمانها بأهمية التعاون مع القطاع الخاص العربي وبناء شراكات حقيقية تدفع قدما لتحقيق النماء والازدهار في البلاد العربية.

واحتضنت غرفة تجارة وصناعة الكويت على مدى يومين وقائع وفعاليات الدورة الـ 133 لمجلس اتحاد الغرف العربية برئاسة نائب رئيس مجلس الاتحاد سمير ماجول، وبمشاركة رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وهم، فهد الجوعان النائب الثاني للرئيس، أسامة النصف عضو مكتب الغرفة، خالد الغانم عضو مكتب الغرفة، وفاء القطامي عضو مجلس الإدارة، عمران حيات عضو مجلس الإدارة، ورباح الرباح مدير عام الغرفة، بالإضافة إلى السادة ممثلي الاتحادات والغرف الأعضاء في اتحاد الغرف العربية.

وفي كلمة ترحيبية، أعرب الصقر عن تفاؤله بنجاح الدورة الحالية للاتحاد لافتا إلى أهمية ما شهدته من حضور ومشاركة واسعة، كما عبر عن سعادته باستضافة غرفة تجارة وصناعة الكويت أعمال الدورة الحالية وما تحمله من معاني ودلالات، تعكس رسوخ العلاقات الأخوية العربية وعمق الروابط التاريخية، كما أنها تتزامن مع اجتماع مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مما يؤكد تكامل ووحدة أهداف الاتحادين، متطلعا إلى تعزيز التعاون المشترك وتفعيل دور القطاع الخاص لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية التي تخدم كل أقطار المجتمع العربي.

كما ثمن الصقر لاتحاد الغرف العربية موافقته على إدراج موضوع دعم صندوق ووقفية القدس على جدول أعمال الدورة الحالية، لإعطاء الفرصة للقائمين عليه للتوجه للقطاع الخاص في الدول العربية لتوضيح دور الصندوق وجهوده المبذولة لدعم مدينة القدس الصامدة في وجه الاعتداءات الصهيونية، وإعادة إعمارها، فيما حظيت القضية باهتمام واسع من قبل المشاركين في الاجتماع وسط إشادات عربية بكل ما من شأنه دعم صمود المقدسيين.

بدوره عبر سمير ماجول عن سعادته بعقد اجتماع الدورة (133) للاتحاد في الكويت، مثمنا حضور ومشاركة الدول العربية، ومشيدا بالجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة الكويت سعيا منها لإنجاح هذا الحدث الذي يساهم برسم السياسات الاقتصادية العربية في شتى المجالات. وأكد أن اتحاد الغرف العربية سيضاعف جهوده لمتابعة مشروعات المسيرة التنموية مع أمله بالوصول من خلال هذا الاجتماع إلى قرارات تحقق المزيد من التقدم والازدهار.

وافتُتح جدول أعمال الاجتماع باعتماد البنود المدرجة والتي تضمنت عددا من المواضيع والقضايا المتعلقة بنشاط وفعاليات الاتحاد خلال الفترة الماضية، كما تم التصديق على قرارات وتوصيات الدورة (132) والاطلاع على ما تم تنفيذه منها، وكذلك الاطلاع على محضر اجتماع وتقرير اللجنتين المالية والتنفيذية للاتحاد، فضلا عن مناقشة الوضع المالي للاتحاد والميزانية الختامية ومشروع الموازنة التقديرية لعام 2023. كذلك تم بحث معوقات التجارة العربية البينية في ظل التحول الرقمي واحتياجات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التحديات المستجدة في التجارة العالمية والخيارات والفرص المتاحة أمام الاقتصاد العربي.

واطلع أيضا أعضاء مجلس اتحاد الغرف العربية على نشاط الاتحاد خلال العام 2022 وما حققه من تقدم ملحوظ لمجابهة التغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي، وما نتج عنه من إجراءات على الأصعدة كافة، حيث تحول اهتمام الاتحاد إلى التوجه العالمي السائد والذي يتمثل في الاهتمام بالاقتصاد الرقمي وبمجتمع ريادة الأعمال واستغلال الطاقات الشبابية والأفكار الجديدة في عالم الأعمال.

وكانت غرفة تجارة وصناعة الكويت قد شهدت يوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، انعقاد عدد من اجتماعات لجان اتحاد الغرف العربية، وذلك بمشاركة نائب المدير العام للغرفة السيد حمد جراح العمر.

