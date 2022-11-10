«السيادي القطري» يودع مليار دولار في «المركزي» المصري

مال وأعمال

كشفت وكالة «بلومبرغ»، أمس، أن «صندوق الثروة السيادية القطري أودع مليار دولار لدى البنك المركزي المصري». ولم تذكر «بلومبرغ» مزيدًا من التفاصيل، في حين لم تعلق القاهرة على الخبر. يشار هنا، إلى أنه تتزايد حاجة اقتصاد مصر الملحة لسد فجوة التمويل الخارجي، فيما أثرت أسعار النفط والسلع المرتفعة بشدة على أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما قلصت خسائر السائحين من روسيا وأوكرانيا حصيلة العملات الأجنبية. وضغط الصراع على الجنيه المصري ودفعها لطلب قرض من صندوق النقد الدولي. وفي أكتوبر الماضي، وافقت مصر على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، وتبنت نظام عملة أكثر مرونة ورفعت أسعار الفائدة.