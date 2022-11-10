الكندري: تنويع مصادر الدخل عبر بوابة المشروعات الصغيرة

مال وأعمال

أشار الشريك والمدير التنفيذي لشركة «أسام ترانس» خالد الكندري إلى أن قطاع الشحن تأثر بتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، حيث ترتب على تلك الحرب ارتفاع أسعار الشحن ومن ثم ارتفاع أسعار بعض السلع بشكل قياسي، الأمر الذي يجعل من توفير السلع الرئيسية أمرا على درجة كبيرة من الأهمية لجميع الدول.

وأوضح الكندري أن بيئة الأعمال في الكويت تحتاج لمزيد من المرونة والتسهيلات أمام أصحاب الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما أن هناك الكثير من المبادرين يحتاجون لدعم اكبر من الدولة.

ولفت الكندري أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للعديد من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وهي بحاجة لمزيد من التسهيلات في ظل تداعيات جائحة كورونا وكذلك في ظل اضطراب الأسواق على وقع تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية التي ادت بارتفاعات قياسية في مستويات الأسعار.

وبين الكندري أن هناك الكثير من الاشكاليات التي يعانيها أصحاب الأعمال بسبب البيروقراطية والروتين المزمن وتحتاج لمزيد من الإجراءات والتسهيلات التي تعزز من تواجد أصحاب الأعمال والمهن الحرة في الاقتصاد.

وأشار إلى أن الكثير من الدول تعتمد وبشكل كبير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادها الوطني، مضيفا أن دولا مجاورة تمكنت من تحقيق تقدم واضح في تنويع مصادر دخلها من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكنت من تنويع مصادر الدخل عبر بوابة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأوضح الكندري ان الحكومة جادة في تعزيز البيئة الاقتصادية ورفع قدراتها من خلال الاسهام الفعال في توفير القدرات الاقتصادية وتوفير منظومة متكاملة من العمل الاقتصادي أمام أصحاب الأعمال من الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.، مشيرا الى أن الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل ركيزة رئيسية لتوفير الوظائف وتنويع مصادر الدخل وتخفيف الضغط على الوظائف الحكومية.

