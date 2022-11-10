مواجهة التغيُّرات المناخية لسد الفجوات بين الجنسين

مال وأعمال

الأزمات المناخية والبيئية الراهنة لها تأثير في كل دول العالم، ولذا جاءت الاهمية في الحد من تلك المخاطر بالتركيز على التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث والإجراءات الاستباقية، بما في ذلك الاستعداد لمواجهة تلك الظواهر والاستجابة لها والتعافي منها.

ولذلك ظهرت ضرورة وضع خارطة طريق باحتياجاته لعمل إجراءات التخفيف والتكيف ومطالبة الدول الكبرى للوفاء بالتزاماتهم لتقليل انبعاثات الكربون وتمويل مشروعات التخفيف والتكيف، وكذلك ضرورة العمل المناخي المشترك والمسؤولية المجتمعية ودور الحلول العلمية، وسد الفجوات بين الجنسين نحو انتقال عادل ومستدام من خلال السياسات، والتمثيل العادل، والبيانات، والصحة، والتعليم.

ولذا ظهر أثر التغيرات المناخية على المياه والطاقة والمحاصيل الغذائية الاستراتيجية، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية، ودور المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتغير المناخ 2050.

وكذلك دور البحث العلمي في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتغير المناخ 2050، والجوانب القانونية للتغيرات المناخية والبيئية، وكذلك التوجهات العالمية الحديثة في استخدام البيوتكنولوجي في مواجهة التغيرات المناخية والبيئة.

